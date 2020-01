Moordende bodybuilder blijft in de cel: onderzoek blijft aanslepen Siebe De Voogt

24 januari 2020

15u11 0 Gistel De 26-jarige bodybuilder uit Varsenare die in de zomer van 2018 z’n ex-liefje, haar grootouders en een fotograaf vermoordde, blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Intussen blijft het onderzoek naar de viervoudige moord aanslepen.

Alexander Dean trok op 25 juli 2018 naar het huis van zijn ex-vriendin Mailys Descamps uit Moere. Beiden hadden meer dan een jaar een relatie, maar Dean kon de breuk niet verwerken. In de woning stak hij zowel Mailys als haar aanwezige grootouders Gery Cappon (70) en Marie-José Vanleene (65) dood. De ochtend van de moord in Moere trok Dean naar Sint-Amandsberg waar hij ook fotograaf Jeroen Verstraete (39) om het leven bracht. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Mailys en nam verschillende foto’s van het meisje, wat haar ex-vriend blijkbaar niet kon verkroppen.

In het najaar ontstond tumult over een vermeende ontsnappingspoging van Dean. Hij zou een raam van zijn cel volledig losgeprutst hebben en zou volgens z’n celgenoot ook plannen hebben gehad om de directrice van de gevangenis te gijzelen met een mes. Johan Platteau, de advocaat van de bodybuilder, ontkent met klem dat zijn cliënt plannen had om te ontsnappen. In het onderzoek naar de viervoudige moord was het lang wachten op het rapport van de psychiaters, maar intussen zouden de deskundigen al een eerste verslag af hebben. Een rapport over Deans gebruik van anabole middelen is er nog steeds niet. Het onderzoek blijft zo aanslepen.