Moeder en dochter stellen samen tentoon in stadhuis Timmy Van Assche

08 november 2019

17u08 0 Gistel In het Gistelse stadhuis wordt een traditie nieuw leven ingeblazen. Om de twee maanden stellen plaatselijke kunstenaars enkele van hun beste werken tentoon. Nadat Patrick Tahon de spits mocht afbijten, is het nu de beurt aan Catharine Becue en Fauve Deconynck – moeder en dochter.

Op de eerste verdieping hangen een tiental werken van Catharine en Fauve. Terwijl mama schildert op zijde, pakt haar dochter uit met elegante potloodtekeningen. “Mijn mama is leerkracht plastische opvoeding van opleiding, maar uiteindelijk koos ze voor een heel andere professionele uitdaging. Toch blijft ze ook in haar vrije tijd schilderen”, vertelt Fauve. “Tien jaar geleden startte ze met een cursus schilderen op zijde. De werken die ze toen maakte, hangen nu in het stadhuis op.” Fauve zelf hanteert liever het potlood, waarmee ze knappe portretten maakt. “Ik heb zelf tien jaar les gevolgd aan de kunstacademie, maar stopte ermee toen ik op m’n achttiende naar het hoger onderwijs trok. Tekenen is voor mij een rustig moment, een manier om te ontspannen. Ik hou er ook van om te werken met schaduwen en schakeringen. Kijk, mama en ik zijn puur voor onszelf bezig met kunst. Het is natuurlijk erg leuk om samen eens te exposeren en naar buiten te komen met onze creatieve hobby. We hopen de bezoekers van het stadhuis aangenaam te verrassen.”

De werken hangen nog tot 1 december op in het stadhuis, in de Heyvaertlaan.