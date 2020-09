Exclusief voor abonnees Mindervalide Steve (41) brutaal in elkaar geslagen na nachtwinkelbezoek, een van de daders onder politiebewaking in ziekenhuis na ander steekincident Bart Boterman

09 september 2020

19u30 76 Gistel In Gistel is maandagavond de mindervalide Steve Storm (41) op brutale wijze aangevallen na een bezoek aan de nachtwinkel. Twee daders sloegen hem volledig bont en blauw en veroorzaakten een gapende wonde aan zijn hoofd, waar hij nota bene een katheter heeft zitten. “Mijn man vroeg respect voor de nachtwinkeluitbater toen ze hem beledigden en werd daarom in elkaar getimmerd. Steve komt van heel ver en heeft opnieuw moeten leren spreken en wandelen. Dit mocht er écht niet meer bij komen”, getuigt zijn vrouw Virginie (36). Twee daders zijn opgepakt. Een daarvan ligt zelf – onder politiebewaking - in het ziekenhuis na een steekpartij die los staat van de aanval op Steve.

Ex-brandweerman en vrachtwagenchauffeur Steve Storm kreeg medio 2018 te horen van de dokter dat hij leed aan nierfalen. De man werd opgenomen in het ziekenhuis en zou daar liefst zes maanden lang verblijven. In november 2018 traden er complicaties op en kreeg Steve een hersenoedeem, waarbij vocht opstapelt ter hoogte van de hersenen. “Hij belandde in coma en zijn leven hing aan een zijde draadje. Nadat hij ontwaakte, was hij deels verlamd. Hij heeft alles opnieuw moeten leren, van stappen tot spreken. In zijn hoofd is ook een katheter aangebracht. Hij komt van enorm ver en begon eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zien. Maandagavond besloot hij met zijn driewieler – omdat hij evenwichtsstoornissen heeft- naar de nachtwinkel in de Hoogstraat te gaan”, doet echtgenote Virginie Lhoest het verhaal.

