Minderjarigen opgepakt na bedreigingen met bolletjesgeweer Bart Boterman

13 augustus 2020

17u38 4 Gistel Twee minderjarigen zijn opgepakt, omdat ze woensdagavond rond 22 uur met een bolletjesgeweer een meerderjarige zouden bedreigd hebben in de Bruidstraat in Gistel.

De politie kreeg de melding dat er een iemand met een wapen rondliep in de Bruidstraat. Verscheidene combi’s snelden ter plaatse. Volgens onze informatie zouden twee minderjarigen er een meerderjarige bedreigd hebben met een pistool. Het bleek om een airsoftpistool of ‘bolletjesgeweer’ te gaan. “Aangezien het om minderjarigen gaat, kunnen wij daarover niet communiceren”, zegt het Brugse parket. De politie was anderhalf uur ter plaatse bezig met vaststellingen of onderzoek.