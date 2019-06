Met ‘Zomer in Ichtegem’ krijgt gemeente weer kunstzinnig tintje Timmy Van Assche

24 juni 2019

11u59 1 Gistel Op zaterdag 6 juli wordt het startschot gegeven van ‘Zomer in Ichtegem’. Het evenement laat je elk jaar tijdens de maanden juli en augustus binnenkijken bij verschillende lokale kunstenaars. Dit jaar zijn er ook twee extra activiteiten.

Ook deze keer kan je de hele zomervakantie op zaterdag, zondag en maandag van 13.30 tot 19 uur binnenkijken in het open atelier, het museum en de beeldentuin van Irénéé Duriez. Niet enkel de kunstliefhebbers, maar ook de tuinliefhebbers kunnen de prachtige beeldentuin komen bewonderen. Gastkunstenaar dit jaar is schilder Danny Bloes. Daarnaast is er in de kerk van Bekegem een expositie rond fotografie van Andrea Shkreli.

Kunsttuinenparcours

In augustus maakt het Open Atelier en Beeldentuin deel uit van het kunsttuinenparcours met tientallen kunstenaars op verschillende locaties, zoals het Open Atelier en Beeldentuin van Mia Moreaux en gastkunstenaars, beelden van Dirk De Keyzer in de gemeentelijke tuin Mahieu, atelier en kunstenaarstuin Katy De Bock, groepstentoonstelling De Maretak, Paul en Boudewijn Perneel in de kerk van Bekegem, het Open Atelier en Beeldentuin van Lieven Debrabandere met gastkunstenaar Martine Vyvey, en Open Atelier en Beeldentuin Johnny Werkbrouck en gastkunstenaars.

Extra evenementen

Dit jaar voegt de cultuurdienst nog twee extra activiteiten toe aan de kalender. Op zondag 4 augustus is er om 10.45 uur de start van de prestigieuze tentoonstelling van Paul en Boudewijn Perneel in de kerk van Bekegem. Daarbij nodigt iD eST polyvalent kunstwetenschapper Matthias De Groof van de Universiteit Antwerpen uit. Zijn kijk op kunst en esthetica zal elke kunstliefhebber en andere geïnteresseerde verrijken in het genieten van kunst. Op zondag 25 augustus is er de kunsthappening met Two Envelopes. Tijdens het concert van het jonge gezelschap, met Ichtegemnaar Jacob Vanneste en Lisa Kokwenda Schweiger, volgen we een avontuurlijk pad tussen vroege muziek en het hedendaagse repertoire. Two Envelopes combineert muziek - percussie en klavecimbel - met theater en performance. Dit gratis concert start om 18 uur in de Sint-Amanduskerk in Bekegem. Bekijk de brochure met alle info en locaties online op www.ichtegem.be. De mooie brochure is ook te verkrijgen bij de dienst cultuur.