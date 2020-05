Met vast parcours en nadars, maar het was aangenaam winkelen op de maandagmarkt in Gistel: “Marktkramers krijgen nu meer visibiliteit” Timmy Van Assche

18 mei 2020

12u55 2 Gistel In de stad Gistel werd maandag voor het eerst sinds de corona-uitbraak opnieuw een markt georganiseerd. Het was meteen ook de eerste in onze regio. 21 van de 22 verkopers tekenden present met hun koopwaar. Ondanks enkele strenge maatregelen, waren de reacties aan weerszijden van de toonbank positief. Aanstaande vrijdag staat nog een markt gepland in Gistel.

Die ochtend op het marktplein. Half Gistel keek hard uit naar de heropstart van de wekelijkse markt, waar zoals steeds meer dan twintig marktkramers met hun beste producten kwamen aandraven. Een overrompeling werd het maandag niet - en misschien maar goed ook. Toch vonden heel wat inwoners de weg naar het hart van de stad. Een circulatieplan, één in- en uitgang, een beperkt aantal bezoekers en ontsmettingsproducten aan de ingang waren de belangrijkste maatregelen. Marktkramers moeten hun mond en neus bedekken – een federale maatregel – en zowel voor eigen medewerkers als klanten ontsmettingsproducten klaar hebben staan. De hele site was met nadars afgezet, zodat bezoekers enkel en alleen via de ingang de markt kunnen bezoeken.

Vrank en vrij

Hoe rigoureus de maatregelen ook mogen klinken, eigenlijk kon er gezien de omstandigheden vrank en vrij gewinkeld worden. “Ik ben blij weer naar de markt te mogen komen”, vertelt de Gistelse Rita, die onder meer aardbeien komt kopen. “We hebben lang genoeg binnen gezeten, toch?” Even verderop slaat Luc een lading groenten en fruit in. “Ik weet dat je enkel gericht aankopen mag doen, maar op de markt kan je toch heel eventjes een ‘klaptje’ doen met mensen uit de buurt. Da’s een compleet ander gevoel dan in de supermarkt.” Dat een wat verstrooide bezoeker te dicht bij een andere klant loopt, kan je natuurlijk nooit uitsluiten. Toch hield zowat 99 procent van de bezoekers zich netjes aan de regels.

Verkopers positief

De marktkramers zelf laten zich ook positief uit over de heropstart. “De communicatie vanuit de stad naar ons toe verliep duidelijk en ook de eigenlijke organisatie is goed verlopen”, vertelt Philip Vancraeymeersch, die al vijf jaar onder meer asperges, aardbeien, kersen en frambozen verkoopt in Gistel. “Klanten en marktkramers krijgen hier de nodige ruimte. Dat is nogal wat anders dan in pakweg in Torhout, waar maximum 50 marktkramers mogen staan en dan nog enkel verkopers van voeding en bloemen. Volgens mij kan elke verkoper van de partij zijn als de stadsbesturen, zoals hier, een goeie spreiding regelen.”

Er kwam best wat druk bij kijken omdat het de eerste markt is in onze streek. Zelfs omliggende gemeenten, zoals de buren van Koekelare, kwamen bij ons hun licht opsteken. We zijn heel tevreden over hoe de markt is verlopen en ontvingen dan ook positieve reacties van klanten en marktkramers Schepen Dries Depoorter (Open Vld)

Marktkramers Geert Warny en Katrien verkopen ondergoed en beddengoed, en zijn een gekende naam in andere markten in de regio. “Ook wij zijn zeer tevreden over de aanpak van de stad Gistel. Omdat er een vast circulatieplan is en één in- en uitgang, passeren de bezoekers sowieso alle standen. Dat zorgt voor mooie visibiliteit. Anders lopen bezoekers van om het even welke kant de markt op, nu moeten ze een traject volgen. Wij doen normaal gezien zeven markten per week en staan bijvoorbeeld ook in Ieper. Ook daar geldt een speciale regeling. Zo mogen verkopers van non-food er maar één keer om de twee weken postvatten. We zijn blij dat zo’n regeling niet geldt in Gistel.”

Vrijdag opnieuw

De maandagmarkt in Gistel is dus de belangrijkste in omvang, maar vrijdag staat alweer een markt op de agenda: de kleinere, maar zeer populaire boerenmarkt in de Heyvaertlaan. Ook hiervoor ligt een speciaal (circulatie)plan op tafel. Gezien de maandagmarkt vlekkeloos is verlopen, mag dat vrijdag geen probleem vormen. “Onze diensten en ambtenaar lokale economie hebben prima werk geleverd om onze markt in goeie banen te leiden”, zegt bevoegd schepen Dries Depoorter (Open Vld). “Er kwam best wat druk bij kijken omdat het de eerste markt is in onze streek. Zelfs omliggende gemeenten, zoals de buren van Koekelare, kwamen bij ons hun licht opsteken. We zijn heel tevreden over hoe de markt is verlopen en ontvingen dan ook positieve reacties van klanten en marktkramers. Natuurlijk, voorbereiding en organisatie vanuit de stad is één ding, maar er moet ook verantwoordelijkheid komen van de verkopers en bezoekers. En dat is hier ook gebeurd: zowat iedereen hield zich aan de regels en voorschriften. Dit plan om de wekelijkse markt te organiseren wordt zo lang als nodig aangehouden. Als het moet, kunnen we enkele punten bijschaven. Misschien kunnen we nog iemand aan de uitgang plaatsen om mensen nog beter wegwijs te maken. Hoe dan ook ligt er nu een stevig basisplan klaar.”