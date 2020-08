Met Ten Putte staat bekende feestzaal, hotel en restaurant over te nemen Timmy Van Assche

18u53 0 Gistel In hartje Gistel, in de Stationstraat, staat Ten Putte over te nemen. De zaak is overbekend als hotel, restaurant en feestzaal, maar ook als locatie voor vergaderingen en seminaries.

Zaakvoerders Luc Panckoucke en Marie Vandevyvere hebben een mooie leeftijd bereikt en houden de uitbating na zowat 35 jaar voor bekeken. Het koppel wenst verder niet te communiceren over de overname en wil in rust afscheid nemen. In de brede regio was Ten Putte gekend als locatie voor vergaderingen, seminaries, exposities, recepties, feestavonden, huwelijksfeesten en buffetten. Het hotel zelf telt twee sterren en elf kamers. Verder is er nog een bar, restaurant, twee feestzalen voor zowat 350 personen, grote tuin en doorrit naar een parking achteraan. De site is bijna 3.700 vierkante meter groot is en telt ook een woonhuis en elf garages achteraan.