Melkveehouders in Gistel openen vakantiewoning: “Je kan gerust komen kijken hoe kalfjes geboren worden” Timmy Van Assche

03 juli 2020

13u06 0 Gistel Het toerisme in Gistel wordt steeds vaker nadrukkelijk op de kaart gezet. Eerst was er de nieuwe brochure ‘Gistel à la carte’, nu opent een nieuw verblijfsadresje de deuren. Aan de Nieuwpoortsesteenweg 190, tussen het centrum van Gistel en deelgemeente Zevekote, openen Johan Logghe en Mieke Desmedt ‘Amico’, een vakantiehuis voor maximaal zestien personen. Er is zelfs een indoorzwembad aanwezig.

Vandaag telt Gistel al aardig aanbod aan logies: zes B&B’s, twee hotels, een kampeerautoterrein en drie vakantiewoningen. Die laatste categorie krijgt er nu een nieuw adresje bij. Johan (48) en zijn vrouw Mieke (46) leiden al twintig jaar een succesvol melkveebedrijf in Gistel. Leuk detail: het bedrijf bestaat al sinds 1890.

Precies 130 jaar later openen Johan en Mieke een vakantiewoning die grenst aan hun landerijen. Op dit moment worden de laatste werken afgerond. “Op deze plaats aan de Nieuwpoortsesteenweg stond een oudere woning. We kochten het pand om er zelf gebruik van te maken. Renoveren bleek evenwel te complex, waarop we besloten om het huis af te breken en opnieuw te bouwen. (lacht) Tijdens het metselen van een muur keek ik ons rond me naar de schitterende omgeving. En het was tijdens dit bouwproces dat we beseften dat dit een mooie kans was om de verhuur van een vakantiewoning te starten.” En zo geschiedde.

We willen een brug slaan tussen vakantiegangers en het landbouwersbestaan Johan Logghe

“De ligging van vakantiehuis Amico is perfect: dicht bij de winkels in Gistel, niet ver van de snelweg, aan de rand van de Westhoek en op fietsafstand van de kust. Ons landbouwbedrijf ligt even verderop. We nodigen de gasten dan ook graag uit om een kijkje te komen nemen. Zo maken ze kennis met de algemene werking, zien ze hoe kalfjes geboren worden of hoe we de dieren melken. We zien het als een brug maken tussen het landbouwersbestaan en vakantiegangers.”

De ligging van de vakantiewoning is al een troef, maar het huis op zich heeft ook heel wat te bieden: een petanquebaan, trampoline, zandbak, ontspanningsruimte en indoorzwembad. “Met dat laatste willen we bijvoorbeeld ontspanning kunnen aanbieden als het weer wat zou tegenvallen”, vervolgt Johan. “Het zwembad is bovendien makkelijk toegankelijk voor zowel jongeren als senioren.”

Boeken is vanaf nu mogelijk. Alle info: www.vakantiewoningamico.be of via Facebook.