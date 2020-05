Meisje (10) opgeschept met de fiets tijdens oversteken van de Brugsebaan Bart Boterman

27 mei 2020

09u19 0 Gistel Langs de Brugsebaan in Gistel is dinsdag rond 16.45 uur een tienjarig meisje opgeschept toen ze met haar fiets de baan overstak. Het meisje kwam op de voorruit van een wagen terecht en werd weggeslingerd. Het slachtoffer is, ondanks de aard van het ongeval, slechts met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het meisje reed over het fietspad in de richting van Westkerke. Ook de autobestuurder (63) uit Oudenburg reed die richting uit. Volgens de Lokale Politie Kouter stak het meisje ter hoogte van de supermarkt Okay zonder aankondigen de baan over. De bestuurder was verrast en kon haar niet meer ontwijken. Het meisje smakte tegen de voorruit, maakte een stevige buiteling en schreeuwde het uit. In de voorruit zat een stevige barst.

Politie, ambulance en MUG kwamen ter plaatse. Het meisje was in shock maar volgens de politie werd ze uiteindelijk met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De autobestuurder legde de nodige verklaringen af in de combi.