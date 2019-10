Meer dan 100 jongeren vieren ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Timmy Van Assche

18 oktober 2019

18u08 0 Gistel De Gistelse jeugdraad organiseerde opnieuw de ‘Dag van de Jeugdbeweging op de centrale Markt.

Wie in alle vroegte in uniform kwam opdagen, kreeg een gratis ontbijt toegestopt. Het werd dan ook een leuke bijeenkomst. Een opblaasbare rodeostier zorgde dan weer voor heel wat ‘leute’ bij de jongeren. De opkomst wordt op meer dan honderd jongeren geschat, die allemaal actief zijn bij onder meer plaatselijke afdelingen van de Chiro, KSA of Scouts.