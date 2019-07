Maxim Desot wordt marktkramer op amper 27-jarige leeftijd: “Het leven is voor de durvers” Timmy Van Assche

10 juli 2019

15u03 0 Gistel Jonge marktkramers, ze zijn zeldzaam. Toch maakt Maxim Desot uit Gistel op vroege leeftijd de overstap met zijn eigen vishandel. Het zijn lange dagen, maar Maxim geniet van zijn carrièreswitch. “Ik wou volledig op mijn eigen benen staan en heb me aan de stap gewaagd. Het leven is voor de durvers, hé.”

Bij het beroep van marktkramer denk je niet onmiddellijk aan twintigers die in alle vroegte met hun koopwaar de wekelijkse markten afschuimen. Toch waagt Maxim Desot zich aan de uitdaging en dat op amper 27-jarige leeftijd. “Ik genoot een opleiding tot kok in de Ter Groene Poorte in Brugge”, steekt de ondernemer van wal. “Jarenlang heb ik in bekende restaurants Ten Boogaerde (nu Mondieu, red.), Markt XI en Hof van Cleve gewerkt. Eten speelde altijd al een grote rol in mijn leven. Het horecavak boeide me echt wel, maar ik wou volledig op eigen benen staan. Mijn ouders Maurice (56) en Marleen (54) staan ook al meer dan vijftien jaar op tal van markten met hun vishandel. Het ondernemerschap zit dus in het bloed. Op een bepaald moment besloot ik m’n kans te wagen en mijn eigen viskraam in te richten. Ik investeerde in een marktwagen van zowat negen meter lang en begon op verschillende plaatsen aanvragen in te dienen om te mogen verkopen. (lacht) Nee, ik ben geen concurrent van mijn eigen ouders, want zij staan op andere markten dan ik.”

3 uur en de wekker gaat af

Vishandel Maxim vind je elke ochtend op dinsdag in Moeskroen, woensdag in Torhout, donderdag in Wenduine en sinds kort ook op vrijdag in zijn thuisstad Gistel. “Ja, de dagen zijn best lang. Op maandag ben ik al om 4 uur uit de veren en trek ik naar de vismijn van Oostende om producten in te slaan. Op dinsdag en woensdag bijvoorbeeld sta ik nog een uur eerder op om vis in te kopen en vervolgens naar Moeskroen en Torhout te rijden. In de namiddag verzorg ik tal van bereidingen, zoals visgyros, salades, koude schotels en visschelpen, en ’s avonds wacht me nog een stapel papierwerk. Ik doe alles alleen: van het inkopen tot verkopen en bereiden van gerechten. Ja, het zijn dus lange dagen, maar ik ‘smijt’ me volledig. Het leven is voor de durvers. Als je iets wil bereiken, moet je er vol voor gaan.”

Harde concurrentie

“Veel mensen gaan tegenwoordig naar de supermarkt om onder meer vis te kopen. Een spijtige zaak. Als ik zie aan welke extreem lage prijzen vis en schaaldieren in de schappen liggen, dan stel ik me toch ernstige vragen bij de kwaliteit”, bemerkt Max. “Als marktkramer wil ik me onderscheiden met een persoonlijke service, producten van topkwaliteit en mooie presentatie – (knipoogt) dat heb ik van horeca mee.” De concurrentie is hard. “Niet alleen van supermarkten, maar ook tussen marktkramers onderling. Zo had ik een aanvraag gedaan om op de markt van Blankenberge te staan. De stad had die aanvraag goedgekeurd, maar enkele dagen voordien kreeg ik alsnog het bericht dat ik er toch niet mocht postvatten. Dat was heel vreemd en ik kan er enkel uit afleiden dat andere handelaars niet opgezet waren met mijn komst. Ook een aanvraag om op de markt van Eernegem te staan, werd helaas geweigerd. Ik ben alvast heel blij dat onder meer mijn eigen thuisstad me als jonge starter een eerlijke kans geeft om mijn producten te verkopen. Ook in Moeskroen, Torhout en Wenduine vallen mijn producten en aanpak in de smaak.” En dat lijkt te kloppen wanneer we de marktkramer in Torhout bezoeken. Klanten weten hem al snel te vinden en appreciëren zijn aimabele aanpak. Danny Dumoulin (57), die na 36 jaar door omstandigheden zijn standplaats in Torhout aan Maxim overliet, onderlijnt zijn werkijver. “Max is in de wieg gelegd als marktkramer. Dat zie je aan zijn overkomen en handelwijze. Het is knap dat hij durft ondernemen – mensen doen dat tegenwoordig veel te weinig. Normaal gezien verlies je bij een overname zowat een kwart van de vaste klanten, maar ik kan alleen maar vaststellen dat er net méér mensen de weg vinden naar het kraam op de markt.” Op aanvraag stroopt Maxim ook de mouwen op als traiteur en biedt hij warme- en koude gerechten en buffetschotels aan. Alle info vind je op Facebook of via vishandelmaxim@gmail.com en 0493/21.25.17.