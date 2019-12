Man ontkent dat hij twee medestudentes verkrachtte: parket vordert 5 jaar cel Siebe De Voogt

15u55 7 Gistel Een 19-jarige Syriër hangt in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 5 jaar boven het hoofd voor de verkrachting van twee minderjarige medestudentes in Gistel. Mustafa A. blijft beweren dat de seks met wederzijdse toestemming plaatsvond.

De twee slachtoffers waren op het moment van de feiten 15 en 17 jaar oud. Het oudste meisje nodigde haar vriendin en Mustafa A. de avond van 27 april uit bij haar thuis. Ze kenden elkaar vanop school. In de loop van de nacht ging het jongste slachtoffer een wandeling maken met A. Onderweg zou hij haar in de struiken geduwd hebben en anaal hebben verkracht. Enige tijd later zou ook de vriendin van het meisje gedwongen seks hebben moeten hebben met de beklaagde in haar living.

Het onderzoek ging van start toen de twee slachtoffers na het weekend naar hun leerlingenbegeleider stapten. A. verklaarde dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. Na een test aan de leugendetector gaf hij wel toe dat het jongste meisje tijdens de seks had geklaagd over pijn. De verdediging vroeg maandagmorgen de vrijspraak voor de dubbele verkrachting. “De verklaringen van die meisjes zijn absoluut niet consistent”, pleitte meester Johan Platteau. Ook zijn cliënt nam op het einde van de zitting het woord. “We waren gewoon vrienden. Ze hebben me bijna gedwongen om seks te hebben”, vertelde Mustafa A. Uitspraak op 20 januari.