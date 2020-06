Man belaagt zijn bejaarde moeder (87) zo hard dat ze ten val komt tijdens vlucht naar de buren Siebe De Voogt

25 juni 2020

14u15 0 Gistel Een 63-jarige dakloze man heeft in de Brugse rechtbank 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, gekregen voor de belaging van zijn bejaarde moeder. Johan V. leek niet te begrijpen waarom de 87-jarige vrouw uit Gistel niet meer voor hem kon zorgen.

De politie moest in het najaar liefst twaalf keer tussenbeide komen, omdat Johan V. de woning van zijn moeder wilde binnen geraken. De zestiger stelde zich telkens weer agressief en verwijtend op. Het kwam zover dat zijn bejaarde moeder op 25 november ten val kwam, toen ze in paniek naar de buren liep om de politie te bellen. V. zei na het incident de boodschap begrepen te hebben, maar belde op 20 december opnieuw aan bij het 87-jarige slachtoffer. Zij bood hem uit goedheid een kom soep aan.

Twee dagen later lag V. te slapen op een bankje in haar tuin, gewikkeld in drie lakens. De politie kon de man ter plaatse in de boeien slaan. Tijdens z'n overbrenging riep V. dat hij z'n moeder een mes in haar borst zou steken, als ze het ooit nog eens zou wagen om de politie te bellen. De onderzoeksrechter besliste de man aan te houden. Sindsdien zit hij in voorhechtenis. Het onderzoek wees uit dat de man al enige tijd dakloos is. Hij hoopt naar eigen zeggen dat z'n moeder voor hem zou zorgen, maar dat was onmogelijk aangezien ze zelf hulpbehoevend was. De advocaat van V. drong aan op de milde straf. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Aan zijn moeder moet de man 1.000 euro schadevergoeding betalen.