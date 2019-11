Man (26) krijgt voorwaardelijke celstraf voor seksuele relatie met 13-jarig meisje Siebe De Voogt

25 november 2019

17u42 0 Gistel Een 26-jarige man uit Gistel heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor verkrachting, aanranding en het aanzetten tot ontucht. M.G. had onder meer een relatie met een amper 13-jarig meisje.

De feiten speelden zich tussen 1 augustus 2017 en 13 december 2017 af in Ichtegem en Torhout. Het slachtoffer verklaarde tijdens haar audiovisueel verhoor dat ze seks had met M.G. in het kot naast het weiland waar zijn paard stond. De Gistelnaar dreigde er tijdens een ruzie ook mee om naaktfoto’s van het meisje naar haar moeder te sturen. Eind juli 2018 benaderde M.G. ook een toen 15-jarig meisje. Hij stuurde via Snapchat een filmpje waarop hij masturbeerde en vroeg aan het meisje ook naaktfoto’s. Na het uitkomen van die feiten vloog M.G. twee maanden achter de tralies. Hij gaf toe dat hij seks had met het 13-jarig meisje, maar stelde dat alles gebeurde met wederzijdse toestemming. De rechtbank veroordeelde de twintiger maandagmorgen tot 2 jaar cel, gekoppeld aan voorwaarden. Hij mag onder meer geen contact meer hebben met de slachtoffers.