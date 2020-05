Maandag- en vrijdagmarkt keren komende week terug Timmy Van Assche

13 mei 2020

20u50 15 Gistel De Nationale Veiligheidsraad heeft aangekondigd dat markten weer toegelaten zijn vanaf 18 mei. En da’s goed nieuws voor de inwoners van Gistel, die vanaf aanstaande maandag en volgende week vrijdag opnieuw naar hun plaatselijke markt kunnen gaan.

Gistel telt twee markten: op maandag op het marktplein in het stadscentrum en op vrijdag in de Heyvaertlaan. Ze tellen respectievelijk zo'n twintig en tien marktkramers. Komende week kunnen de inwoners er opnieuw terecht. “We zaten samen met de crisiscel en hebben een duidelijk plan van aanpak opgemaakt. Zo geldt er eenrichtingsverkeer en wordt er een circulatieplan voor de bezoekers ingericht. Er komt ook een in- en uitgang”, duidt schepen van Lokale Economie Dries Depoorter (Open Vld). “De marktkramers zelf zullen ook op 5,5 meter van elkaar geplaatst worden om een correcte spreiding te garanderen van zowel de klanten als verkopers. Onze centrale markt is met haar 250 vierkante meter groot genoeg om die spreiding te kunnen realiseren”, voegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) eraan toe. Bij de kraampjes zal bijvoorbeeld ook handgel staan, verkopers moeten een mondmasker dragen.

Begeleider

“Verder zal een begeleider bezoekers wegwijs maken en er, samen met de lokale politie, voor zorgen dat alles vlot verloopt”, vervolgt Depoorter. “De vrijdagmarkt zou wel eens extra volk op de been kunnen brengen: er wordt mooi weer verwacht en het betreft hier een brugdag tussen Hemelvaart en het weekend. Ik wil daarom benadrukken dat het nog altijd de bedoeling blijft om enkel naar de markt te komen voor gerichte aankopen.” Burgemeester Defreyne besluit: “Dat er opnieuw een markt georganiseerd kan worden, is belangrijk voor de klanten, maar zeker ook voor de marktkramers. Zij waren al langer vragende partij om opnieuw aan de slag te kunnen gezien tal van andere winkels eerder al de deuren mochten openen.”