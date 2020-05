Loslopende shetlandpony naar paardentehuis gebracht, eigenaars na maand nog niet opgedaagd Bart Boterman

29 mei 2020

09u14 0 Gistel De loslopende shetlandpony die in de nacht van 30 april op 1 mei werd aangetroffen in Gistel, is intussen naar The Old Horses Lodge overgebracht. Dat is een tehuis voor in beslag genomen of verwaarloosde paarden in het Oost-Vlaamse Laarne. Daar zal het hengstje, allicht na castratie, ter adoptie worden vrijgegeven. “De pony heeft bijna een maand in m’n stallen verbleven maar de eigenaar is nooit opgedaagd of gevonden”, zegt Joseph Boone uit Gistel.

In de nacht van 30 april op 1 mei liep een shetlandpony onbeheerd op straat, ongeveer op de grens tussen Westkerke en Gistel. De politie slaagde er niet meteen in het dier te vangen. Pas in de Tempelierstraat kon de pony gegrepen worden, toen het een tuin in liep en een moestuin doorploeterde. Het dier was – zo bleek achteraf – als de dood bevreesd voor auto’s. In afwachting van het vinden van de eigenaars werd de pony ondergebracht in de stallen van Joseph Boone in de Koolaerdstraat.

“Maar de eigenaars zijn nooit gevonden of opgedaagd en een chip ontbreekt. Dat maakt het heel eigenaardig. De pony was nochtans goed verzorgd en de hoeven netjes gekapt. Het is een lief dier, maar doodsbang van auto’s”, zegt Joseph. Hij ziet enkele mogelijke verklaringen waarom de eigenaars niet opdaagden. “Mogelijk is het dier ergens ver weg gestolen, maar kon men de pony niet verkopen of naar het slachthuis brengen omdat een chip ontbreekt. Ofwel is de pony ergens uitgebroken, is er veel schade aangericht en wil de eigenaar er niet voor opdraaien. Een derde mogelijkheid is dat de pony gewoon gedumpt is omdat de eigenaars er niet meer voor konden zorgen. Allicht zullen we het nooit weten”, aldus Joseph Boone.

Adoptie

De pony verbleef bijna een maand in zijn stallen maar is vorige week dan opgehaald door een medewerker van The Old Horses Lodge in het Oost-Vlaamse Laarne. Daar verblijven zo'n 80 paarden. “De stad Gistel en de politie hebben een opvangplek gezocht. Ik had de pony kunnen houden, maar ik moet binnen afzienbare tijd toch weg van het terrein in de Koolaerdstraat, dat verkaveld wordt. Bovendien is een hengstje niet zo makkelijk handelbaar. In het paardentehuis wordt de pony dan voor adoptie vrijgegeven, wellicht na castratie", besluit Joseph.