Leuke pop-up ‘Kado & ZOooo’ in Stationsstraat pakt uit met talloze cadeautips Timmy Van Assche

27 november 2019

07u45 0 Gistel In de Stationsstraat 31 kan je nog tot en met 31 december terecht voor heel wat inspirerende cadeaus voor Sinterklaas of de eindejaarsdagen. Zes lokale ondernemers werkten samen een leuk concept uit onder de naam ‘Kado & ZOooo’.

Vroeger was hier een schoenwinkel gevestigd, maar nu nemen zes dames het pand eventjes over. Ann Zwaenepoel, Nadia Serlez, Liesbeth Van de Moortel, Belle Vereecke, Stien Vandecasteele en Marloes Zwaenepoel slaan de handen in elkaar voor een opvallende pop-up, waarbij ze elk hun troeven uitspelen. Ann presenteert bijvoorbeeld originele en handgemaakte juwelen.

Samen met Nadia staat ze achter de zaak Sferio, waarmee ze interieurspullen en decoratie op de markt brengt. Voor originele baby- en kinderartikelen kan je dan weer terecht bij Guust en co van Liesbeth. Belle brengt onder de naam Bellebel speelgoed en toffe hebbedingen uit. Verder kan je bij Stien terecht voor haar handtassen- en portefeuillemerk STN.bags en Marloes presenteert leuke grafische ontwerpen aan de hand van onder meer gepersonaliseerde wenskaarten.

“We zijn allemaal afkomstig uit dezelfde streek”, vertelt Marloes. “Ik en Ann zijn afkomstig uit Gistel, Stien uit deelgemeente Zevekote. Nadia komt dan weer uit Beerst, Liesbeth uit Koekelare en Belle uit Leke. We kunnen het goed met elkaar vinden en hadden veel goesting om in onze eigen streek een pop-up te beginnen. Zo geven we een beetje schwung aan het centrum van Gistel, want voor leuke cadeautjes moet je niet altijd in de grootstad zijn. Met ons zessen vormen we een goed team. Zo staan we elk om beurten in de winkel om de klanten te ontvangen.”

Op de gelijknamige Facebookpagina kan je alvast een kijkje nemen. De pop-up is op maandag open van 9 tot 12 uur, op woensdag en vrijdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 12 en 13.30 en 18 uur, en op zondag van 10 tot 12 uur.