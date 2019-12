Leerlingen van SIGO behalen straffe tweede plaats in First Lego League met zelf geprogrammeerde robot Bart Boterman

07 december 2019

13u54 0 Gistel Een team van elf leerlingen uit het tweede middelbaar van het Sint-Godelievecollege in Gistel behaalde een erg knappe tweede plaats in de First Lego League, een tornooi programmeren en besturen van Lego Mindstorms in hogeschool Vives in Kortrijk. De elf kregen een getuigschrift overhandigd van de trotse directeur Ilse Bouchez, net zoals acht leerlingen die straffe resultaten behaalden in de Bebraswedstrijd.

Er zitten knappe koppen in het Sint-Godelievecollege in Gistel. Tijdens de First Lego League op 24 november, een wedstrijd waarbij de leerlingen hun STEM-skills (Science, Technology, Engineering, Mathematics) moeten demonstreren, eindigde het SIGO-team verrassend tweede op 39 teams. Onder begeleiding van leerkracht Stefan Van Overtvelt bouwden en programmeerden ze een robot, met algoritmes tien keer langer dan wat ze in de STEM-lessen zien. Tijdens de praktische proef op de mat met missies behaalden ze een monsterscore. Hun bijna-winst zorgde voor een rechtstreeks ticket naar de Beneluxfinale in Breda. Het team tweedejaars bestaat uit Kiko Dehondt, Xander Demarcke, Quinten Desaever, Robin Dewitte , Sien Ingelbrecht, Ludovic Langbeen, Bernd Ovenden, Nathan Pante, Simeon Segers, Ruben Stroobant en Niels Vandekerckhove. Ze bereiden zich inmiddels voor op de finale.

Vierde op meer dan 1000 deelnemers

Daarnaast presteerden acht leerlingen uitmuntend op de nationale Bebraswedstrijd, een online wedstrijd met als doel leerlingen warm te maken voor informatica, computationeel- en probleemoplossend denken. Alle leerlingen met STEM-vakken doen jaarlijks mee aan de test. “Voor het eerst wisten enkele SIGO-leerlingen zich in de top vijftien te plaatsen. Zo werd Mihnea-Iulian Istrate uit het tweede middelbaar vierde op meer dan duizend deelnemers in de eerste graad. Ook Bram Verstraete en Leyton Hendryckx, met twaalfde en dertiende plaats, haalden een erg hoge score in de eerste graad. Daarnaast lieten Sien Ingelbrecht, Rune Scharmin, Alessio Paepe, Falke Vangeluwe, Mirko Sinnaeve en Thomas Cooleman erg straffe eindresultaten optekenen in hun leeftijdscategorieën.

Talenten ontdekken

“De problemen die de leerlingen voorgeschoteld krijgen tijdens de Bebraswedstrijd zijn erg uitdagend, de resultaten geven ons extra informatie over de STEM-capaciteiten van de leerlingen. Een mindere score is geen drama. Echter, een goede score is voor de leerling en voor ons een duidelijk signaal dat er talent aanwezig is in dit domein. Deze talenten moeten verder ontwikkeld worden”, besluit STEM-vakverantwoordelijke Brecht Decaluwé. Vrijdagmiddag kregen alle voorgenoemde leerlingen een getuigschrift uit handen van de trotse directeur Ilse Bouchez.