Leerlingen van Gistelse scholen nemen het woensdag tegen elkaar op in Keggecross Bart Boterman

26 september 2019

16u40 0 Gistel Tussen de sportterreinen van het stadion De Kegge in de Pol Gernaeystraat in Gistel wordt op woensdag 2 oktober een scholenveldloop gehouden, de Keggecross. Alle Gistelse scholen nemen deel.

De loopwedstrijd, inmiddels de vierde editie, is een samenwerking tussen de Gistelse sportdienst en sportraad, de Stichting Vlaamse Schoolsport, de Gistelse JoggingClub en alle scholen uit de stad. Naar aanleiding van dit evenement zullen enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn. In de Pol Gernaeystraat zal van ‘s morgens tot ‘s avonds een parkeerverbod gelden. In de Sportstraat is er de hele dag eenrichtingsverkeer en is de doorgang is enkel toegelaten vanuit de Zomerloosstraat. De Keggecross start om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur.

In heel Vlaanderen worden scholenveldlopen georganiseerd. Het is immers de Vlaamse Veldloopweek.