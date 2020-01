Leerlingen De Klimop ruilen potlood in voor echte vulpen Timmy Van Assche

07 januari 2020

10u03 0 Gistel Voor de leerlingen van het eerste jaar in basisschool De Klimop was het een belangrijk moment: ze mochten hun potlood inruilen voor een echte vulpen. Directeur van de basisschool, Kelly Dildick, verduidelijkt.

“Na vier maanden oefenen met een schrijfpotlood zijn onze leerlingen van het eerste leerjaar klaar om hun schrijfoefening aan te vatten met een echte vulpen. Ze namen die dan ook met veel trots in ontvangst. We willen ook de Vriendenkring van onze school bedanken, want zij schenken namelijk de vulpen. De komende maanden wordt deze pen zeer belangrijk om werkblaadjes en oefeningen netjes in te vullen”, benadrukt Dildick. Op het einde van het schooljaar mogen de kinderen hun pen meenemen naar huis.