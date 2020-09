Leden gezocht voor vijf nieuwe wijk- en dorpsraden: zij zullen stadsbestuur vanaf 2021 advies geven Bart Boterman

10u30 0 Gistel Het stadsbestuur van Gistel zoekt leden voor vijf nieuwe wijk- en dorpsraden die de beleidsmakers vanaf begin 2021 adviseren. “We willen de Gistelnaar volop betrekken bij de beleidsbeslissingen en de uitvoering ervan”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne.

Er worden vijf raden opgericht: Gistel Centrum, Gistel Oost, Snaaskerke, Moere en Zevekote. “De raden hebben enerzijds het doel om het bestuur te adviseren over het beleid, anderzijds om de samenwerking tussen de burger en het bestuur te stimuleren. Een wijk- of dorpsraad zal ook over een budget beschikken waarmee ze projecten, die een zeker draagvlak kennen, kunnen verwezenlijken”, duidt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). De wijkraden beschikken over een meerjarenbudget van 25.000 euro.

Subsidies

Aan de hand van een concreet voorstel door de raden kan het college van burgemeester en schepenen subsidies toekennen voor projecten in functie van het algemeen belang, op het grondgebied Gistel en gratis publiek toegankelijke evenementen of initiatieven. “We stellen een percentage van het meerjarenbudget ter beschikking aan de wijkraad, dat fungeert als burgerbudget. Met deze subsidiëring wil de stad de werking van deze erkende wijkraden ondersteunen en inspraak en engagement in de wijken blijven aanmoedigen", gaat de burgemeester verder.

Inschrijving

Wie interesse heeft, stuurt zijn of haar kandidatuur naar Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel ter attentie van Emmelie Himpens of naar communicatie@gistel.be. De kandidaten krijgen een ontvangstbevestiging. Wanneer de oprichtingsfase is afgerond, worden de geselecteerde leden gecontacteerd.