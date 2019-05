Landbouwerszoon voorwaardelijk vrij na vondst van grote cannabisplantage Siebe De Voogt

21 mei 2019

14u20 0 Gistel Landbouwerszoon en slager Nico D. (39) uit Moere is door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten na de vondst van een cannabisplantage op het landbouwbedrijf van zijn ouders. Het parket tekende geen beroep aan tegen de vrijlating.

Tegen Nico D. (39), zijn vader Rik D. (65) en moeder Fientje J. (63) liep al langer een gerechtelijk onderzoek. De brand van twee maanden geleden op hun boerderij in Zevekote deed de speurders sneller dan gepland overgaan tot arrestaties. Na het inferno in de varkensstal ontdekte de brandweer liefst 2.400 cannabisplanten. Het gebouw was erg professioneel ingericht met ventilatoren en generatoren. Hoewel hun woning verbonden is aan de varkensstal, beweren de boeren dat ze niet op de hoogte waren van de cannabisplantage. Het gerecht vermoedt het tegendeel. Buren beweren dat er wel vaker wagens met Nederlandse nummerplaten op en af het erf reden. D. en J. hadden plots ook splinternieuwe landbouwmachines, terwijl ze het financieel niet breed hadden.

Rik D. en Fientje J. mochten na de brand snel opnieuw naar huis. Hun zoon vloog wel achter tralies, maar werd dinsdagmorgen voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer. D. beweert dat hij en z’n ouders niet wisten waarvoor de loods gebruikt werd. De man moet volgens zijn advocaat Joachim Vanspeybrouck nog eens verhoord worden, maar toch tekent het Brugse parket geen beroep aan tegen zijn vrijlating. De vermeende opdrachtgevers van de plantage zijn nog niet opgepakt.