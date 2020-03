Landbouwer laat dode runderen rotten in loods Christophe Maertens

09 maart 2020

17u40 0 Gistel Een 60-jarige landbouwer uit Gistel moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden nadat bij de boer zeven rottende kadavers van runderen werden gevonden in een loods. Die loods is dan nog eens niet het eigendom van de beklaagde. “Die boer gebruikte het gebouw als grafkelder voor zijn beesten.”

G. C-S. uit Gistel blijkt geen modellandbouwer te zijn. Zo gebruikt de man een loods die min of meer op instorten staat en die bovendien geen eigendom van hem is. Erger nog: in de hangaar werden op een bepaald moment zeven rottende kadavers van runderen aangetroffen. De beesten moeten er al een tijdje hebben gelegen, want onder meer hun ogen waren al weggerot. Bovendien lagen die dieren in 40 cm mest. Ook werden bij de boer nog andere inbreuken vastgesteld.

“Mijn cliënt startte al eerder een procedure op bij de vrederechter, maar op dit moment zitten er nog steeds dieren in de loods”, aldus de raadsman van de eigenares van het gebouw. “Die man gebruikte de loods als grafkelder voor zijn beesten. De sappen die vrijkomen bij het ontbinden van die dieren trekken allemaal in de muren. Dat gebouw moet worden gesaneerd.” De advocaat merkte op dat er in een periode in 2018 dertig dode dieren werden opgehaald bij de landbouwer. “Dat is geen toeval meer”, klonk het.

De landbouwer riskeert een geldboete. “Mijn cliënt is een man met beperkte mogelijkheden die alleen moet instaan voor het runnen van het bedrijf”, aldus meester Geert Dumolein. “Zolang zijn ouders leefden, was er geen zo’n probleem. In 2018 liep het goed fout nadat de man medische problemen kreeg. Ondertussen is de toestand beter en krijgt hij hulp van een schoonbroer.” De rechter vond het wel een beetje vreemd: “Zeven dode runderen zomaar laten liggen, dat is toch niet normaal?” Vonnis op 27 april.