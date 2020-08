Landbouwbeurs Agro Markt beperkt zich dit jaar tot veiling van tweedehandsmachines Timmy Van Assche

02 augustus 2020

14u37 0 Gistel De bekende Agro Markt, een grote landbouwbeurs in het industriepark van Gistel, kan door de coronacrisis niet in haar gewoonlijke vorm georganiseerd worden. Dus komt er een tweedehandsmarkt voor landbouwmachines, in samenwerking met een veilinghuis.

De Agro Markt lokt normaal gezien tot wel 10.000 bezoekers en telt zowat 140 standhouders. “Als gevolg van de strengere coronamaatregelen kan de beurs niet doorgaan in de vertrouwde vorm”, zucht voorzitter Franky Annys. “Na het overleg van de veiligheidsraad en met de huidige opflakkering van het virus is het organiseren van een beurs praktisch niet meer mogelijk. We hadden er nochtans zin in en al heel wat voorbereidingen waren getroffen. De veiligheid en gezondheid van de standhouders, meewerkende vrijwilligers en bezoekers is te belangrijk en we willen geen enkel risico lopen.”

“Daarom beslisten we om onze activiteit dit jaar te beperken tot een tweedehandsmarkt in samenwerking met veilinghuis Troostwijk, gespecialiseerd in industriële goederen. Hiermee keren we als Agro Markt terug naar onze roots en naar de eerste edities, die zich bijna volledig richtten op het verhandelen van tweedehands land- en tuinbouwmateriaal tussen landbouwers onderling. Dit kunnen we volledig coronaproof organiseren door een gespreide aanvoer en registratie van materiaal.”

Praktisch

Het aanleveren van de goederen gebeurt nog tot en met zaterdag 8 augustus tussen 13 en 17 uur in de Rochesterlaan 13 in Gistel. De online bezichtiging van het aangeboden materiaal kan vanaf 16 augustus via www.troostwijkauctions.com. De fysieke kijkdagen vinden plaats op 12 en 13 september tussen 10 en 18 uur. De veiling sluit uiteindelijk op 15 september om middernacht.

Meer info: info@agro-markt.be of 0486/39.42.60.