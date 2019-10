Laat je fiets gratis labelen op woensdag 30 oktober Timmy Van Assche

20 oktober 2019

19u03 0 Gistel Op woensdag 30 oktober is er van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur een gratis fietslabelactie in de stedelijke werkplaats in de Camiel Adriaensstraat 12.

Jaarlijks worden in Gistel tientallen fietsen gestolen. “Vaak gaat het om een gebruiksdiefstal en wordt de tweewieler later ergens teruggevonden. De eigenaar van de fiets kan niet altijd gevonden worden. Daarom organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de lokale politie Kouter een fietslabelactie, waarbij een rijksregisternummer op de fiets gemerkt wordt”, laat de stad weten. Om schade aan het frame te vermijden, wordt het nummer gelabeld in plaats van gegraveerd. Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen.