Kunstenares Sabine Van Eynde tovert historische stal om tot kunstgalerie: “Heb hart en ziel in dit project gestopt” Timmy Van Assche

07 november 2019

11u10 0 Gistel In de Beekstraat 1, pal de grens van Moere met Eernegem en Koekelare, opent Sabine Van Eynde kunstgalerie KuNSTaL. Opvallend: Sabine behield daarbij verschillende authentieke elementen, zoals de voederbakken. Naast haar eigen werk krijgen getalenteerde kunstenaars er maandelijks een podium.

Op de hoek van de Mosselstraat, Beekstraat en Leugenboomstraat wonen Sabine en haar man Marc al twaalf jaar. In 1892 was hier nog een jeneverstokerij gevestigd, waarbij de jenever zelf in het nabijgelegen bos in een ijskelder werd bewaard. Later was op dit adres een boerderij gevestigd. De aanpalende schuur werd de afgelopen elf jaar door Sabine gebruikt om duivenvoerders en kippengranen te verkopen. “Toen ik met dit bijberoep stopte, kwam de stal leeg te staan. Op voorstel van mijn man besloot ik het eerste deel van de stal in te richten om mijn eigen werk tentoon te stellen.” Sabine zelf heeft zich de afgelopen zes jaar toegelegd op haar bijzondere glaskunst, waarbij ze vormen uit glas snijdt, slijpt en vervolgens omwikkelt met koperfolie en dan met een tinlegering soldeert. Haar werk was eerder al te zien in het Oostendse MuZee en ook Brussel zal volgen. Sabine mag al voor het tweede jaar op rij drie identieke kunstwerken maken voor autofabrikant Volvo België-Luxemburg. Een vijftigtal werken kregen nu een plekje in de zogenaamde KuNSTaL, samen met pyrografisch werk van dochter Vanity.

Gastkunstenaars

“Gaandeweg rijpte het idee om ook het tweede deel van de stal in de palmen en gastkunstenaars uit te nodigen. Vanaf december zullen hier maandelijks één of meerdere artiesten een podium krijgen. Ik start volgende maand alvast met drie kleppers van formaat: de Antwerpse Marc Peeters, die epoxy beelden maakt, Christine Vanhove uit Alveringem met keramieksculpturen en schilder Bob Stevens uit Oudenburg. Bij het inrichten van de kunstgalerie behield ik zoveel mogelijk authentieke elementen, zoals de oude voeder- en waterbakken en afscheidingen voor de koeien. Bevriend beeldhouwer Andy Gobeyn zorgde dan weer voor een leuk hoekje in arduin, passend bij de authenticiteit van de stal. Hij gaf me tegelijk advies bij de positiebepaling van de railverlichting en ik zorgde voor de ophangsystemen. Kijk, ik heb mijn hart en ziel in dit kunstproject gestopt en ben heel fier op het resultaat. Als ik ergens mijn schouders onder steek, ga ik er vol voor. Het hele project werd met eigen middelen gefinancierd.”

Op het gemak

Ook leuk: in het lekker ouderwetse buitentoilet – compleet met hartje in de deur – hangt een gedicht van Roel Ghysel. “In het toilet ligt ook een gastenboek, waar de bezoekers ‘op het gemak’ iets kunnen schrijven. Nog twee andere gedichten van Roel hangen aan de gevel. Want kunst is cultuur, en daar horen ook poëzie en muziek bij.” Op zondag 10 november om 14 uur is er de officiële opening van KuNSTaL op uitnodiging. De Brugse band KABA zorgt voor de muzikale omkadering. Kunstenaars die willen exposeren op de authentieke locatie kunnen contact opnemen via sabine.van.eynde@telenet.be. Vanaf december is de galerie elke zondagmiddag vrij open tussen 14 en 18 uur. Alle info: www.sabinevaneynde.com.