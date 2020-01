KSA-fuif maakt gebruik van herbruikbare bekers van eigen bodem (en hanteert strenger alcoholbeleid) Timmy Van Assche

24 januari 2020

15u16 0 Gistel De Tott’em fuif van KSA Gistel past op 1 februari als eerste in de stad de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal en wegwerpverpakkingen toe. In samenwerking met Cup Concept Belgium - een initiatief van het Gistelse verpakkingsbedrijf Bio Pack - worden enkel herbruikbare bekers aangeboden. “Als Gistelse vereniging zijn we trots om met een lokale firma te kunnen samenwerken”, laat de KSA weten.

De KSA van Gistel organiseert in zaal Zomerloos voor de 25ste keer de intussen bekende Tott’em fuif. Deze editie houdt een grote verandering in, want de wegwerpbekers worden vervangen door herbruikbare bekers. “Dit brengt met zich mee dat de KSA 2 euro waarborg of één drankbon zal vragen voor een herbruikbare beker. De KSA hanteert ook een nieuw alcoholbeleid: er wordt geen mix van wodka en Red Bull geserveerd en fuifgangers die al in een beschonken toestand aankomen, worden de toegang geweigerd”, laat de jeugdvereniging weten. “Ook jongeren onder de 15 jaar krijgen geen toegang. Een 70-tal vrijwilligers zullen alles tijdens de 1 ste februari in goede banen leiden.”

Ontzorgen

De herbruikbare bekers worden geleverd door Cup Concept Belgium, een joint venture van de Duitse marktleider Cup Concept. Naast recycleerbare en composteerbare verpakkingen zet Bio Pack nu dus ook volop in op herbruikbare producten. “Het gloednieuwe Cup Concept Belgium biedt kwalitatieve herbruikbare bekers aan voor steden en gemeenten, sportclubs, brouwerijen en eventorganisatoren”, zegt Stijn De Meulemeester van Cup Concept. “We zijn meer dan alleen verkoop, verhuur en wassen van herbruikbare bekers. We denken mee met de klant en hebben legio scenario’s om de gepaste oplossing te bieden. We nemen ook de logistiek en de reiniging voor onze rekening”, voegt ook salesmanager Staf De Smet eraan toe. “De bekers worden binnen Cup Conceptgroep geproduceerd in West-Europa. Voor de reiniging werken we samen met Wash-it, dat in heel Vlaanderen zes wasstraten heeft bij maatwerkbedrijven. Momenteel worden de bekers nog gewassen in Asse, maar in de toekomst zal dit in Brugge gebeuren.”

Lokaal verhaal

Eerder besloot de stad om niet in te tekenen op de provinciale groepsaankoop van herbruikbare bekers. “We zijn blij met onze keuze om daar niet in mee, ook al was dat deels gesubsidieerd. We stellen vast dat onze rol als bemiddelaar zijn vruchten heeft afgeworpen: een samenwerking tussen een Gistelse vereniging en firma”, zegt milieuschepen Wim Aernoudt (N-VA)