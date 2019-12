Kruispunt Hoogstraat-Kerkstraat-Markt opgenomen in lijst met ‘zwarte’ knooppunten: “Zebrapad over Kerkstraat kan veilige oplossing zijn” Bart Boterman

06 december 2019

19u05 4 Gistel Nu Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een nieuwe, dynamische lijst van de zwarte verkeersknooppunten in Vlaanderen heeft gepubliceerd, duikt ook Gistel op in de statistieken. Het kruispunt Hoogstraat-Kerkstraat-Markt bekleedt plaats 291 in de lijst van 314 zwarte punten.

Dat dit kruispunt plots opduikt in de lijst, ligt mogelijk aan het feit dat de zwakke weggebruiker meer dan vroeger doorweegt in de parameters. Ongevallen met een zware lichamelijke tol vielen er de laatste tijd – gelukkig – niet te bemerken. “Ik ben een klein beetje verrast, want over dit kruispunt zijn nog geen klachten gekomen. Nu duikt het plots op in de lijst. Maar het is zeker iets waarover we ons moeten buigen in de nieuwe mobiliteitsraad van Stad Gistel”, reageert burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). Hij ziet wel mogelijkheden om de plaats veiliger te maken.

Zebrapad

“Aan het einde van de Kerkstraat zijn er haaientanden geschilderd om voorrang te verlenen. Die zouden eventueel vervangen kunnen worden door een witte lijn en een STOP-bord. Een zebrapad om de Kerkstraat over te steken zou veilige oplossing kunnen zijn, want dat is er momenteel niet”, aldus Defreyne. “Hoe dan ook zijn de Hoogstraat en Markt gewestwegen en valt dat buiten mijn bevoegdheden. Binnenkort zit ik samen met minister Lydia Peeters en Agentschap Wegen en Verkeer om de Stationsstraat te bespreken. Daar wil het stadsbestuur een fietsstraat invoeren, maar er was negatief advies van Agentschap Wegen en Verkeer. Het kruispunt Markt- Hoogstraat-Kerkstraat zullen we toevoegen aan de agenda”, besluit Gauthier Defreyne.