Kringwinkel opent op 31 augustus en zoekt vrijwilligers Timmy Van Assche

07 augustus 2019

12u44 3 Gistel De nieuwe Kringwinkel in de Oostendsebaan 49, die opent op 31 augustus, zoekt vrijwilligers om haar werking te ondersteunen.

Het filiaal is voor een optimale werking nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die zelfstandig kunnen werken maar zich ook goed voelen in team. Vrijwilligers moeten zich minstens een halve dag per week kunnen vrijmaken. “Naast een fijne groep collega’s en boeiende werkomgeving, bieden we een variatie aan taken, zoals de bediening van klanten, kassahulp, onderhoud en aanvullen van de winkel.” Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen via 0497/38.74.13 of kvanwalleghem@kringwinkelkust.be.