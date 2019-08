Kringwinkel opent de deuren: “Gistel heeft er een mooie troef en interessant alternatief bij” Timmy Van Assche

29 augustus 2019

19u18 0 Gistel Zaterdag zwiert de Kringwinkel in de Oostendsebaan 47 haar deuren open. “Hiermee is een blinde vlek in onze regio eindelijk ingevuld”, zegt Bart Herremans, directeur van de vzw Kringloopcentrum Kust. In het filiaal werken niet alleen vrijwilligers, maar ook medewerkers via het OCMW onder het statuut van artikel 60. Tegelijk lanceert de Kringwinkel een oproep.

Schepen van sociale zaken Michel Vincke (sp.a) zei in maart al verregaande gesprekken te voeren om de Kringwinkel naar Gistel te halen. Nu is het eindelijk zover. “Eigenlijk is het al van sinds ik in de raad van bestuur zetel, nu al een jaar of tien, dat we mee uitkijken naar een geschikte locatie”, zegt Vincke. Directeur Herremans bevestigt. “We hebben al langer winkels in Bredene, Oostende, Middelkerke en Ichtegem, maar Gistel was een blinde vlek in onze werking. Van hieruit waren er dan ook weinig inzamelingen - niet onlogisch. We hebben wel tijdelijke initiatieven ondernomen, zoals op de markt, maar dat kan je niet vergelijken met een eigenlijke winkel. We geloven in het Gistelse verhaal. Kijk, destijds hadden we ook geen winkel in Middelkerke. En nu hebben we daar procentueel het meest aantal inzamelingen per inwoner.” Miranda Segaert is aangesteld als filiaalverantwoordelijke. De winkel is zo’n 300m² groot.

Samenwerking OCMW

De Kringwinkel Kust telt in totaal 110 medewerkers en beroept niet alleen op vrijwilligers, maar ook op krachten vanuit het OCMW en scholen. In Gistel zijn nu zes medewerkers aan de slag: naast de filiaalverantwoordelijke, twee vrijwilligers en vaste maatwerkkracht worden nog eens twee personen tewerkgesteld via het zogenaamde artikel 60. Dat intussen bekende statuut laat mensen met een leefloon toe om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen en sociale zekerheidsrechten op te bouwen.

Troef en alternatief

De Kringwinkel speelt niet alleen een belangrijke rol in sociale tewerkstelling. “Iedereen kan bij ons allerlei items inleveren: van huisraad tot textiel, speelgoed, meubels en elektronica. Daardoor doen we in zekere zin aan recyclage. Spullen krijgen een tweede leven”, zegt Herremans. “We roepen dan ook alle Gistelnaars en omwonenden op om bij ons spullen te komen afgeven.” Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) ziet de Kringwinkel maar wat graag openen. “Gistel heeft er een echte troef bij. Naast verzamelaars en hobbyisten, kan iedereen hier een nuttig tweedehands object op de kop tikken. In plaats van oude, maar bruikbare spullen zomaar weg te gooien, is er met de Kringwinkel nu een heel interessant alternatief dichtbij.” De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17.30 uur en op maandag vanaf 14 uur. Op zondag is het filiaal gesloten. Meer info: 059/43.80.87. (TVA/ foto TVA)