Kompaan van inbreker die toesloeg bij 19 zelfstandigen en bedrijven riskeert 18 maanden cel Siebe De Voogt

17 augustus 2020

17u09 1 Gistel Een 31-jarige Oekraïner riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel voor zijn betrokkenheid bij twee inbraken in Gistel. Oleh K., een landgenoot van de man, kreeg eerder al een effectieve Een 31-jarige Oekraïner riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel voor zijn betrokkenheid bij twee inbraken in Gistel. Oleh K., een landgenoot van de man, kreeg eerder al een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar voor liefst 19 diefstallen bij zelfstandigen en bedrijven.

Oleh K. (35) werd op 29 augustus vorig jaar op heterdaad betrapt in Gistel, toen hij met een landgenoot wilde toeslaan. De politie kon de man in de boeien slaan, maar zijn kompaan kon ontkomen. Onderzoek wees uit dat K. in aanmerking kwam voor 19 inbraken bij zelfstandigen en bedrijven. Daarbij maakte hij meestal werkmateriaal buit op werven of in bestelwagens. Hij kreeg in februari 4 jaar cel.

Twee maanden na de veroordeling werd de kompaan van Oleh K. opgepakt en uitgeleverd aan ons land. Hij zou betrokken geweest zijn bij twee inbraken in Gistel. Volgens het parket werd het paspoort van Victor B. (31) aangetroffen in de woning van K. en probeerde hij zijn landgenoot op te bellen kort na diens arrestatie. Bovendien werd zijn DNA aangetroffen in een wagen, die bij een van de inbraken werd achtergelaten. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden cel, maar de Oekraïner vraagt over de ganse lijn de vrijspraak. “Mijn cliënt zat vaak als passagier in die wagen die werd aangetroffen, maar dat linkt hem nog niet aan de diefstallen”, pleitte zijn advocate. “Zijn paspoort lag in de woning van Oleh K., omdat hij er enkele dagen had verbleven.” Uitspraak volgt op 28 augustus.