Klopjacht naar inbrekers levert voorlopig niets op Bart Boterman

08 november 2019

09u46 0 Gistel In Gistel is donderdagavond een grote klopjacht gehouden door de politie naar aanleiding van drie inbraken, namelijk twee in de Eigen Haardstraat en een in de Hoogwegel. Bij de zoektocht naar de daders werd ook de politiehelikopter ingezet.

Volgens de politie Kouter kwam de eerste melding van inbraak rond 19.30 uur uit de Eigen Haardstraat. Dieven waren binnengedrongen in een woning door het raam aan de achterkant open te breken. De woning was doorzocht, maar er bleek niets gestolen. De daders konden echter niet ver zijn, want rond 20 uur volgde een nieuwe oproep in de Eigen-Haardstraat.

Opnieuw waren dieven binnengedrongen in een woning, die keer door de achterdeur open te breken. Het gelijkvloers van de woning werd doorzocht en er bleken juwelen gestolen. Vijf minuten later een derde oproep vanuit de Hoogwegel, amper honderd meter verwijderd. Ook daar was de woning doorzocht na braak, maar werd niets gestolen.

De politie schoot massaal in actie en doorzocht urenlang de ruime omgeving. Het werd een klopjacht met tal van combi’s en ook de politiehelikopter RAGO, voorzien van warmtecamera, werd ingezet. Volgens woordvoerster Annemie Wittesaele van PZ Kouter leverde die actie vooralsnog geen resultaat op. Het onderzoek loopt verder.