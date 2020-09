Kinderen rijden gelukkig rond dankzij Fietsbieb Gistel Leen Belpaeme

07 september 2020

10u09 0 Gistel De Gistelse Fietsbieb is nog maar een goede 2 maanden open en er werden al heel wat tweewielers verhuurd. De Fietsbieb biedt gezinnen met jonge kinderen de kans om een kinderfiets te ontlenen tegen een lage prijs.

Kinderen ontgroeien hun fiets snel. Een nieuwe tweewieler aankopen, kan een belangrijke hap uit het budget nemen. In de Fietsbieb kan je daarom huren. Het project biedt geen nieuwe fietsen aan, maar leent kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen uit. Die zijn in orde gemaakt door vrijwilligers en worden na een grondige keuring in de uitleen gezet. Naarmate kinderen groter worden, ontlenen ze de fiets(maat) die ze nodig hebben. Wordt de tweewieler in de loop van het jaar te klein, dan kan die ingeruild worden.

Elk gezin met jonge kinderen, maar ook grootouders voor de kleinkinderen of scholen en jeugdbewegingen kunnen fietsen ontlenen bij de Fietsbieb. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn voor kinderen die geen fiets hebben bij het organiseren van uitstappen.

De Fietsbieb is gelegen in de lokalen van vzw De Stampaert, Stampaerthoekweg 34 in Gistel. In deze coronatijden is alles op afspraak.

Dit project is een samenwerking van beweging.net, de Gezinsbond, vzw De Stampaert, enkele externe vrijwilligers en met de steun van het Huis van het Kind Gistel. Meer info op www.fietsbieb.be.