Kim Clijsters komt tennissen in de tuin van Lionel (73): “Ik liet haar alle hoeken van het terrein zien” Timmy Van Assche Bart Boterman

31 mei 2020

12u18 40 Gistel Van een zeer opvallend bezoek gesproken. Niemand minder dan levende tennislegende Kim Clijsters zakte helemaal naar het Gistelse Zevekote af voor een potje met lokale held Lionel Dekeyser. Clijsters had onlangs een reportage gezien waarin Lionel zijn tennisgrasveld in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’ toonde. Samen met een televisieploeg kwam ze een potje tennissen. “En ze heeft zich serieus moeten inspannen om van mij te kunnen winnen”, knipoogt een trotse Lionel.

Om het bezoek te kaderen, neemt Lionel Dekeyser ons een flink stuk terug mee in de tijd. “In 1968 won ik de veldrit van Bredene, als amateur tussen de profs. Jullie krant besteedde er twee jaar terug opnieuw aandacht aan met een mooie reportage, die de mensen van ‘Iedereen Beroemd’ niet was ontgaan. Vooral de anekdote dat mijn ouders een koe hadden verkocht om me een fiets te kunnen kopen, sprak natuurlijk aan. Ik was toen vijf dagen lang op Eén te zien in het reportageprogramma. Nu, het was de programmamakers niet ontgaan dat ik in mijn eigen tuin een tennisveld in gras heb onder de naam ‘Klein Wimbledon’. Ik legde het tien jaar geleden aan en ‘s winters laat ik er mijn kippen op rondlopen om mos te bestrijden. Toen Wimbledon, het bekende tennistornooi op gras niet kon doorgaan door het coronavirus, kwam Iedereen Beroemd in april opnieuw bij mij voor een leuke reportage. Ik vertelde daarin nog dat het mooi zou zijn mocht Kim Clijsters hier ooit komen aankloppen om haar conditie te onderhouden. Die reportage lokte meer dan 1,2 miljoen kijkers en kreeg aanvragen uit heel Vlaanderen om hier te mogen spelen. Dit grasveld is best uniek, hoor. Maar ik hou het vooralsnog enkel vrij voor familie en dichte vrienden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verrassing

“Plots kreeg ik telefoon van een productiehuis van de VRT, die bij mij thuis eens naar het tennisveld wou komen kijken”, gaat Lionel door. “Ik maakte vervolgens heel mijn speelveld klaar. Zaterdag (30 mei, red.) kwam een wagen aangereden, maar daar stapten meteen ook twee cameramannen uit. Niet veel later stopte ook een hele fraaie witte gezinswagen. Er stapte een sportief geklede dame uit, maar ik herkende ze niet meteen. Tot ze dichterbij kwam en ik tot mijn enorme verbazing Kim Clijsters op me af zag stappen. Wat een verrassing! Ze had blijkbaar zelf de reportage gezien op Iedereen Beroemd en nam zelf initiatief om tot in Zevekote te komen.”

Tennistalent

Clijsters en het productiehuis werken momenteel aan een documentaire over haar comeback. “Ik was toch een beetje van de kaart, hoor”, vertelt Lionel. “We gingen aan het babbelen over van alles en nog wat. Uiteraard wou ze ‘Klein Wimbledon’ zelf ook eens testen en speelden we een potje. Nu, zij kende mijn tennisniveau niet, hé, en was danig onder de indruk dat ze ook een echt wedstrijdje wou spelen. (lacht) Ik heb haar alle hoeken van het terrein laten zien! Zelfs de cameraploeg wist niet dat ik flink wat tennisjaren op de teller heb. Zo nam ik vroeger aan enkele tornooien deel. Ach, ik heb toch aardig wat punten gescoord en stond zelfs eventjes op voorsprong. Uiteindelijk wist Kim me toch te kloppen met twee keer 7-5. En ja, ze haalde enkele keren ook haar spreidstand boven.”

Mooiste moment

Lionel zit al tientallen jaren in de entertainmentwereld met onemanshows, comedy en muziek. Zijn zoon Glenn Dekeyser is dan weer een bekend imitator van bekende sporters. Samen trekken ze volle zalen in de brede regio. “Tijdens al mijn optredens heb ik al heel wat bekende mensen mogen ontmoeten, zoals Freddy Maertens en Johan Museeuw. Maar de ontmoeting met Clijsters is zonder twijfel de mooiste van allemaal. Ik heb er enorm van genoten. Bovendien kreeg ik van haar nog enkele mooie aandenkens: een prachtig tennisracket, tennisballen en handdoek van de US Open waar Clijsters zelf nog aan deelnam.”