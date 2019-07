Kasteel Ter Waere geeft geheimen prijs tijdens 19de Kastelentocht Timmy Van Assche

24 juli 2019

16u46 0 Gistel Op zondag 4 augustus kan je tijdens een nieuwe uitgave van de Kastelentocht flink wat wandelen en fietsen.

Wandelaars kunnen kiezen uit zes afstanden: 5, 7, 12, 15, 20 of 25 kilometer. Tegelijk is er een gezinsfietstocht van 37 kilometer. Tijdens deze recreatieve wandel- en fietsdag krijgen de deelnemers een zwerftocht voor de kiezen doorheen de polders, het Houtland en de vele privédomeinen. De natuurliefhebbers komen aan bod met de fietsroute Groen 62, de Bourgognepolder en recreatiedomein De Stationsput. Nieuw in deze editie is Kasteel Ter Waere en het pompstation in Moere. Aan het pompgemaal zijn er gratis gidsbeurten om 11, 13.30 en 15.30 uur. Ook de werkende Hovaeremolen in Koekelare is open voor publiek, net als het kunsttuinenparcours Zomer in Ichtegem. Wandelaars betalen 1,10 of 1,50 euro, afhankelijk of ze lid zijn van een wandelclub. Fietsers betalen 2 euro, fietskaart, zonnebril en verzekering inbegrepen. Wandelaars kunnen zich inschrijven tussen 7 en 15 uur en starten in sportcomplex De Klokkenput in de Eernegemse Bruggestraat, de vrije start voor de fietsers vindt plaats tussen 9 en 15 uur in het cultureel centrum van Moere in de Molenstraat 30. Alle info: 0495/10.09.31.