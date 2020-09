Kantoorgebouw verrijst op site van iconische Tourmalet, nieuwbouw krijgt ook naam van weleer Timmy Van Assche

30 september 2020

17u17 6 Gistel Op de site van de voormalige horecazaak Tourmalet zijn de werken gestart van een nieuwbouwproject. Op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en Torhoutsebaan komen handelsruimten en kantoren – géén appartementen of woningen, dus. Het project krijgt ook de naam van de iconische zaak toegedicht als knipoog naar het verleden.

De site bij Kruiskalsijde kent een rijke geschiedenis. Wielerlegende Sylveer Maes opende er in 1936 het café Tourmalet, een verwijzing naar zijn overwinning op de mythische col in de Pyreneeën. Tussen 1958 en 1971 baatten zoon Michel en schoondochter Annie Devriendt de zaak uit, daarna werd het verhuurd en uiteindelijk in 1991 verkocht. Vervolgens kwam het pand in handen van de familie Deslijpere, die het in 1993 verkocht aan Jan Schaek van hotel De Stokerij in Roksem bij Oudenburg. In november 2017 deed hij uiteindelijk het gebouw van de hand. Nieuwe eigenaar werd toen ondernemer Frank Delancker uit Koekelare, die er bijvoorbeeld zaakvoerder is van AD Delhaize. In de zomer van 2018 werd de site - dus ook een naburige woning en bandencentrale - gesloopt. Nu worden de bouwplannen dus gerealiseerd.

“Veel interesse”

Concreet komt er op de gelijkvloers vier handelspanden van 123m² tot 493m² groot en daarenboven nog terrassen. Op de eerste verdieping en tweede verdieping komen er telkens drie kantoren, op de derde en laatste verdieping komt één kantoor. Parkeerplaatsen komen zowel boven- als ondergronds. Opvallend is dus dat er geen woningen komen op de site van in totaal zowat 3.500m².

“We zijn ervan overtuigd dat deze invulling van handelszaken en kantoren een succes worden”, zegt Alexander Hoogmartens van bedrijfsvastgoed Turner, dat de verkoop in goeie banen leidt. “Onze telefoon staat roodgloeiend en de verkoop is nog maar pas opgestart. Vooraf was er al veel interesse, want dit project gaat al een tijdje over de tongen.” Welke handelszaken er komen, is nog af te wachten. Zeker is dat het een combinatie wordt van onder meer kleine zelfstandigen en detailhandel. De kostprijs van een pand start aan 290.000 euro, exclusief btw. In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer, beheerder van de twee wegen die langs het project lopen, worden de in- en uitritten zo ver mogelijk van het kruispunt geplaatst.

Ligging

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Aernoudt (N-VA) ziet een zeker potentieel in het project. “Op deze plaats komt een zeer opmerkelijk en hypermodern gebouw van beton en veel glaspartijen. De ligging is alvast een troef, zo dicht bij de op- en afrit van de snelweg E40. Bovendien zal dit ook de tewerkstelling in onze stad ten goede komen.”

Mooi detail: het nieuwe complex krijgt ook de naam Tourmalet als knipoog naar het verleden.