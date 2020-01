Kampeerwagenterrein in Vaartstraat kent aardige start Timmy Van Assche

07 januari 2020

22u58 0 Gistel Het terrein in de Vaartstraat voorbehouden voor mobilhomes liet tijdens haar eerste maanden zowat 120 overnachtingen optekenen. Dat laat bevoegd schepen van toerisme Ann Bentein (Open Vld) weten.

Half juni 2019 werd de nieuwe kampeerautoplaats geopend met ruimte voor acht mobilhomes. In juni en juli samen werden zo’n vijftig overnachtingen opgetekend. Zowel in augustus als in september waren dat er nog eens zo’n twintig. De kalme maanden oktober, november en december waren elk goed voor tien overnachtingen. Dat brengt het totaal aantal passages op 120. Volgens de schepen waren gedurende twee weekends alle plaatsen ingenomen. “De meeste toeristen maakten tijdens hun doorreis gebruik van het terrein. Onder de nationaliteiten zien we overwegend Duitsers en Nederlanders, maar ook Fransen, enkele Italianen en Spanjaarden. We ontvingen heel wat positieve reacties over de site, haar omgeving en het uitzicht. Ook het goed onderhouden groen rondom de site kan op veel bijval rekenen. Onze toeristische dienst ontving wel enkele vragen van bezoekers die een nog meer specifieke invulling willen naar wandelen en fietsen toe, vooral wanneer enkele dagen na mekaar op de parking wordt doorgebracht. We blijven alles in het werk stellen om het comfort en de tevredenheid hoog te houden”, besluit de schepen.