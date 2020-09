Jubileumeditie Rock Plus uitgesteld naar volgend jaar: “Zowel doelpubliek als vele vrijwilligers behoren tot risicogroep” Bart Boterman

10 september 2020

12u01 0 Gistel De seniorenadviesraad van Gistel ziet zich genoodzaakt om de jubileumeditie van het jaarlijkse evenement Rock Plus, dat dit najaar zou plaatsvinden, te annuleren wegens de coronapandemie. Het evenement wordt verplaatst naar 18 november 2021.

Dit najaar zou de twintigste editie van Rock Plus het hoogtepunt worden van het jaar voor de Gistelse seniorenadviesraad. Die leverde heel wat inspanningen om een programma op jubileumniveau aan te bieden met optredens van Laura Lynn, Luc Steeno, Bert Verhaeghe en Willy Sommers, alles bijeen gepraat door presentator Paul Bruna. Bovendien werd er een heuse dansgroep geëngageerd om de namiddag extra op te fleuren.

“Het beperkt toelaten van publiek was een eerste struikelblok. Bovendien hebben we hier te maken met een overwegend ouder en dus risicopubliek. Ook de vele vrijwilligers behoren tot deze bevolkingsgroep en we kunnen geen onnodige risico’s op besmetting nemen. We willen Rock Plus in de meest comfortabele en veilige omstandigheden aan ons trouwe publiek aanbieden en liefst aan zoveel mogelijk fans”, zegt schepen Michel Vincke (sp.a). De seniorenadviesraad doet er momenteel alles aan om het mooie programma te behouden en te organiseren op donderdag 18 november 2021.