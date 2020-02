Jongen (16) in levensgevaar na dodehoekongeval met vrachtwagen op weg naar school: “We duimen voor goede afloop” Bart Boterman en Mathias Mariën

11 februari 2020

13u16 318 Gistel Een 16-jarige fietser is dinsdagmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt door een dodehoekongeval met een vrachtwagen in de Vaartstraat in Gistel, aan de Gistelbrug. De jongen uit Oostende was op weg naar zijn school, het Atlas Atheneum in Gistel. Hij vecht momenteel voor z'n leven in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 8.45 uur. Een vrachtwagen kwam uit de richting van Oostende en reed over de Gistelbrug. De 21-jarige chauffeur uit Roeselare zou net voorbij de brug afslaan naar rechts, de Keiweg in. “Hij ontstak zijn richtingaanwijzer en wachtte tot zijn voorligger links ingedraaid was. Ondertussen reed de fietser aan de rechterzijde van de vrachtwagen. Wanneer de vrachtwagen vertrok, kon de bestuurder de fietser niet zien waardoor het tot een aanrijding kwam”, duidt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

“De fietser kwam terecht onder de voorwielen van de vrachtwagen en werd enkele meters meegesleurd, terwijl de vrachtwagen indraaide. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en de fietser werd zwaargewond naar het AZ Damiaanziekenhuis Oostende gebracht. Zijn toestand is zeer kritiek”, aldus Wittesaele. Op het Atlas Atheneum in Gistel, waar het slachtoffer les volgt, sloeg het nieuws in als een bom.

Praten

“We hebben dinsdagmiddag alle leerlingen van onze school samengebracht in de sporthal, om hen in te lichten over wat er is gebeurd. We hebben ook alle leerlingen opgeroepen om hier sereen mee om te gaan. Het nieuws grijpt ons allemaal heel erg aan. We duimen samen voor een goede afloop", zegt directeur Davy De Decker. De lessen gaan wel door. “De leerlingen die het moeilijk hebben, krijgen de kans om de les te verlaten. Het schoolteam staat klaar om hen op te vangen. Ook klassikaal kan erover gepraat worden indien de leerlingen daar nood aan hebben. We staan in nauw contact met het CLB en slachtofferbejegening, voor indien nog slechter nieuws volgt. Maar wij hopen allemaal dat dat laatste niet het geval is”, aldus directeur Davy De Decker. Intussen onderging het slachtoffer enkele levensreddende operaties.