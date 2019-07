Jongeman (19) mogelijks verlamd na foute sprong in trampolinepark Bart Boterman en Timmy Van Assche

22 juli 2019

18u23 902 Gistel In het trampolinepark Jumplay in de Zomerloosstraat in Gistel is maandagnamiddag een 19-jarige bezoeker zwaargewond geraakt. De jongeman werd met de mughelikopter naar het ziekenhuis overgebracht en is mogelijks verlamd.

Het incident gebeurde rond 16.45 uur. Het slachtoffer was een dubbele salto aan het maken maar kwam op zijn nek terecht. “We hebben onmiddellijk de hulpdiensten gebeld. De jongeman verklaarde dat hij geen gevoel meer had in zijn lichaam vanaf de nek”, zegt uitbater Louis Nollet van Jumplay. De brandweer, een ziekenwagen en de mughelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgevlogen. Mogelijks is de jongeman blijvend verlamd, al wordt zijn toestand verder opgevolgd in het ziekenhuis.

“We betreuren wat er is gebeurd en hopen dat het slachtoffer herstelt. Dubbele salto’s zijn nochtans verboden in ons trampolinepark en dat staat ook duidelijk aangegeven”, voegt uitbater Louis Nollet toe. “In een trampolinepark lijkt het alsof er niets kan gebeuren omdat de ondergrond zacht is, maar wie roekeloos is kan nog steeds verkeerd terecht komen met het lichaam. Meer dan waarschuwen kunnen wij niet doen. Daarom roepen we nogmaals op om de regels te respecteren zodat er geen incidenten meer voorvallen”, aldus de zaakvoerder.