Jeugdhuis UzUz sluit deuren, want pand is niet meer veilig. “Spijtig, we raken onze tweede thuis kwijt” Stad zoekt mee naar locatie voor geplande streekbierenavond Timmy Van Assche

19 februari 2020

11u25 0 Gistel Slecht nieuws voor de jongeren van jeugdhuis UzUz, nu uit een stabiliteitsonderzoek blijkt dat het pand in de Brugsebaan 61 niet langer veilig is. Enkele geplande activiteiten staan op de helling, maar voor de streekbierenavond zoekt het stadsbestuur mee naar een oplossing . “We laten de jongeren niet in de steek”, maakt jeugdschepen Ann Bentein (Open Vld) zich sterk.

UzUz zal dus haar thuisbasis moeten verlaten. Uit een stabiliteitsonderzoek blijkt dat de dakstructuur er zeer slecht aan toe is. Er werd ook betonrot vastgesteld. “Een volstrekt onveilige situatie”, weet schepen Ann Bentein. “Als stad moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. De stad huurt het pand van een private eigenaar en verhuurt het gebouw opnieuw aan de jongerenvereniging. We gaan nu op zoek naar een oplossing. Allicht zal UzUz eerst een voorlopige oplossing en daarna een definitieve nieuwe locatie krijgen, maar daar is nog niks over beslist.” Op 29 februari stond een streekbierenavond gepland, en op 28 maart een Peaky Blinders-meeting. “We gaan nu met de jongeren een nieuwe locatie zoeken voor hun activiteiten", zegt Bentein nog. “We laten hen absoluut niet in de steek en zorgen ook voor een oplossing op lange termijn. ”

Huurovereenkomst

Het was de stad die - als huurder - de opdracht gaf om het stabiliteitsonderzoek uit te voeren. “Ik mag er niet aan denken dat er plots iets met het pand gebeurt wanneer er jongeren binnen zijn”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). De stad bekijkt nu ook de huurovereenkomst. De jongeren van het jeugdhuis betreuren dat ze het pand moeten verlaten. “We hadden nog plannen om een nieuwe vergaderruimte in te richten", zucht Chayenne Vanhoucke van UzUz. “Nu mogen we het pand zelfs niet meer betreden omdat het te gevaarlijk is. Het doet toch pijn aan ons hart, want de locatie in de Brugsebaan was onze thuis gedurende zowat veertien jaar. We gaan nu met de stad in gesprek gaan om te bekijken of onze activiteiten alsnog kunnen plaatsvinden.”

Tweede thuis kwijt

Het jeugdhuis was onder meer bekend voor activiteiten als Balloween of In Uzn’Of. Ondanks de vele hoogtepunten bleef UzUz de voorbije jaren niet van ellende gespaard. Zo hadden ze af te rekenen met verschillende inbraken en was het niet altijd makkelijk om medewerkers te vinden. “Toch laten we een plaats achter waar we veel mooie herinneringen hebben. Een plaats die je ook wel je tweede thuis kon noemen. De werking stopt niet, omdat we weten dat er jongeren in Gistel zijn die een plaats als deze nodig hebben”, klinkt het nog op sociale media.