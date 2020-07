Jeugdhuis UzUz pakt uit met zomerbar op site Torp Timmy Van Assche

17u39 8 Gistel De jongeren van jeugdhuis UzUz openen vanaf aanstaande zaterdag een nieuwe pop-up in de Pol Gernaeystraat, vlak bij de jeugdsite Torp. Onder de noemer Uz’n Pop-up serveren ze er een hele zomer lekkere drankjes en worden er thema-activiteiten georganiseerd. De opbouw is deze week van start gegaan.

De vestiging van het jeugdhuis in de Brugsebaan werd eerder dit jaar gesloten, nadat het pand niet langer als veilig werd beschouwd. Het stadsbestuur zoekt een nieuw onderkomen voor de lange termijn. Toch komen de jongeren met een zomers concept op de proppen om inkomsten voor hun werking te genereren. Voorzitter Neal Van Bellingen (19) en bestuursleden Chayenne Vanhoucke (20), Pjotr Markey (19) en Imani Pauwaert (21) leggen uit. “Hier werd al een tijdje aan gewerkt. Gistel telt een mooi horeca-aanbod, maar die richten zich allemaal tot de iets oudere inwoners. Jeugdhuizen Forum in Moere en 't Scharnier in buurgemeente Oudenburg zijn, net als de Oostendse uitgaansbuurt, toch wel een stukje van het stadscentrum verwijderd”, verklaren ze. “Met deze pop-up willen we de jeugd - en andere inwoners - iets aanbieden.”

We treden in dialoog met de buurtbewoners met een brief die we persoonlijk zullen afgeven Bestuur UzUz

Het stadsbestuur stelt onder meer twee chalets, toiletten, water en elektriciteit ter beschikking. De jongeren zelf richten de bar in met houten meubelen en sfeerverlichting. Op de menukaart staan enkele verfrissende drankjes, (sterke) bieren en alcoholvrije dranken. De jongeren plannen ook nog thematische activiteiten, zoals een quiz of optredens. Het jeugdbestuur treedt ook in dialoog met de omwonenden. “We verspreiden een brief en zullen ook aanbellen om toelichting te geven. We nodigen alle buurtbewoners ook uit en geven hen drankbonnetjes om samen te klinken op een leuke zomer”, benadrukt het bestuur.

Draaiboek

De gemeenteraad van Gistel heeft de plannen ook doorgenomen. “Het zomerconcept verloopt volgens een draaiboek met veiligheidsplan”, wist schepen Ann Bentein (Open Vld) te benadrukken. “De openingsuren conflicteren niet met de werkingsuren van de nabije speelpleinwerking of buitenschoolse kinderopvang in de buurt. Die zijn al lang voorbij wanneer Uz’n Pop-up de deuren opent.” De zomerbar opent aanstaande zaterdag. Vanaf dan kan je er elke vrijdag en zaterdag terecht van 20 tot 1 uur en op zondag van 14 tot 22 uur. Alle info vind je op de Facebookpagina van UzUz.