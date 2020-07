Jeugdhuis UzUz opent zomerbar en schenkt drankbonnetjes aan buurtbewoners Timmy Van Assche

12 juli 2020

15u00 0 Gistel Na een weekje voorbereiden mocht jeugdhuis UzUz vlak bij de site Torp, op het einde van de Pol Gernaeystraat, zijn zomerbar openen.

Zo’n honderd bezoekers woonden de officiële inhuldiging bij. Voor UzUz, die eerder dit jaar de vaste stek in de Brugsebaan gesloten zag worden na een negatieve stabiliteitsstudie, moet de bar geld in het laatje brengen. Al staan plezier en ontspanning voor jong en oud natuurlijk helemaal bovenaan. In een aangename en sfeervolle setting kan iedereen er op vrijdag en zaterdag vanaf 20 uur en op zondag vanaf 14 uur lekker languit van een drankje genieten.

“Geen overlast”

De zomerbar, die de naam Uz’n Pop-up krijgt, ligt op een paar honderd meter van de dichtste bewoning in de Vaartstraat. Toch schreven de jongeren een bewonersbrief naar de inwoners in de omgeving en krijgen ze ook drankbonnetjes om iets te komen drinken. “De geluidsinstallatie, die alleen wat achtergrondmuziek speelt, is ook gericht naar de aanpalende voetbalvelden en weg van de bewoning”, onderstreept schepen Ann Bentein (Open Vld), die het dossier trekt.

“Zo zal er zeker geen sprake zijn van overlast. Het is ook maar toegelaten om tot 80 decibel te gaan. Als de jongeren een optreden of quiz willen organiseren, zullen ze hier een aparte aanvraag voor moeten indienen. Hoe dan ook steunen we als stad dit initiatief ten volle.”