Jaimie Beyen opent eigen yogastudio: “Mensen helpen zoeken naar balans in hun leven” Timmy Van Assche

03 juli 2019

18u04 0 Gistel In de Hoogstraat 51 opende Jaimie Beyen (39) haar eigen yogastudio Yoga Power. Ze biedt er verschillende vormen van yoga aan, van hatha- tot stoelyoga, voor volwassen en kinderen. “Nadat ik zelf een moeilijke periode doorstond, vond ik dankzij yoga balans in m’n leven. Nu wil ik ook anderen helpen.”

Jaimie genoot een opleiding in de orthopedagogie, maar heeft gaandeweg de kracht yoga ontdekt. “Ik kampte al heel mijn leven met heupdysplasie, waarbij de heup niet goed georiënteerd zit. Als ik bijvoorbeeld aan duursporten deed, zoals lopen, had ik daar enorme last van. Na het lopen, sleepte mijn been langs de grond. Acht jaar terug werd ik uiteindelijk aan mijn heup geopereerd en moest ik maar liefst twee jaar lang revalideren. (lacht) Ik ben nu 39 jaar, maar heb de heup van een 70-jarige. Komt daar nog eens bij dat ik ook in een burn-out belandde: nachtwerk, het volgen van een opleiding en stress deden me geen goed. Tot ik even een stapje terugnam en in Nederland een yogacursus ging volgen. Daar werd van verschillende dagen na elkaar van 6 tot 21 uur aan yoga gedaan en is de vonk overgeslagen. Yoga heeft me zodanig geholpen op fysiek en mentaal vlak: enerzijds behoud ik m’n flexibiliteit, anderzijds is mijn leven in balans en heb ik rust gevonden. Weet je, in onze Westerse wereld en maatschappij zijn we zodanig gehaast, dat we opnieuw moeten leren omgaan met stress en tijd.”

Positieve energie

Jaimie gaf al yogales in dienstencentrum De Zonnewijzer in Gistel. “De vraag naar lessen bleef maar komen, dat ik besloot zelf een studio in te richten.” In haar studio in de Hoogstraat 51 worden verschillende vormen van yoga beoefend. Haar netjes ingerichte ruimte ademt rust en positiviteit uit. “Je kan hier terecht voor hatha-yoga, het beheersen van lichaam en ademhaling, en zachte yoga. Belangrijk is ook dat we hier aan stoelyoga doen, waardoor rolstoelgebruikers en personen die minder goed te been zijn, ook yoga kunnen beoefenen. En dan zijn er sessies kinderyoga, die ook passen bij kinderen met autisme of hoogsensitiviteit. Tot slot bied ik ook yoga nidra aan, waarbij je tussen slaap en waak zweeft.” Ook voor teambuildings, geleide, gewone en stoelmeditaties kan je bij Yoga Power terecht. Alle praktische info: www.yogapower.be.