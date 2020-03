Inzamelactie voor in brand gestoken kater: “De kosten om Pepper te verzorgen, zullen hoog oplopen” Bart Boterman

12 maart 2020

15u53 51 Gistel Er is een inzamelactie opgestart voor de vierjarige kater Pepper, die zondag zwaar verbrand thuiskwam bij zijn bazinnetje Sandra in de Canadalaan in Gistel. Het dier verblijft nog steeds bij de dierenarts en zal daar wellicht nog een tijdje moeten blijven. “Het verhaal van Pepper, die in brand zou zijn gestoken, heeft ons aangegrepen. De kosten om de kater te laten verzorgen, zullen sowieso hoog oplopen. Daarom willen we de eigenares van Pepper helpen, ook al kennen we haar niet persoonlijk”, zegt initiatiefnemer Johny Vercamer uit Gistel.

Anderhalve dag na het oprichten van het bankrekeningnummer ten voordele van Pepper staat al 350 euro op de rekening. “Sommige mensen storten zelfs 30 tot 50 euro. Ik wil hen alvast bedanken voor hun bijdrage”, zegt Johny Vercamer, die de actie op poten zette samen met goede vriendin Sabine Sanders uit Gistel. “We zijn zelf dierenliefhebbers en weten wat het kost om naar de dierenarts te moeten gaan met een ziek of gewond huisdier. Zeker in het geval van Pepper zullen de kosten hoog oplopen en dat is niet verwonderlijk. Uiteraard komt daar geen ziekenfonds in tussen zoals bij mensen”, vertelt Johny.

“Sandra, de eigenares van Pepper, kennen we niet persoonlijk. We hebben haar woensdag gevraagd of we deze actie mochten oprichten. Ze ging akkoord en was ons erg dankbaar. Ik hoop alvast dat het een mooie som oplevert. Het ingezamelde geld komt terecht op een geblokkeerde rekening. Binnen een maand loopt de actie af. Mocht het ingezamelde bedrag de ziekenhuisfactuur overschrijden, dan wordt het verschil aan een goed doel met dieren overgemaakt", zegt Johny.

Sabine Sanders laat nog weten dat ze intussen lokale handelaars heeft aangesproken om de actie te promoten. Alle info over de steunactie vind je op deze Facebookpagina.

Wie de dader is en Pepper in brand stak, is nog niet geweten.