Inwoners stellen zich vragen bij nieuwe huisvuilzakken Timmy Van Assche

19 augustus 2020

06u00 0 Gistel Op sociale media rezen bij verschillende inwoners vragen over de kwaliteit van de huisvuilzakken. Bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) onderzocht de vragen, maar stelt geen problemen vast bij de levering. Toch is er een ander aspect dat aandacht vergt.

“Een tijdje terug werd binnen de intercommunale IVOO van leverancier veranderd op basis van een aantal criteria, zoals prijssetting”, begint Aernoudt. “De vorige zakken zijn stilaan uit roulatie, de nieuwe komen volop in gebruik. Nu, het materiaal van de nieuwe huisvuilzakken voelt anders aan in vergelijking met de oudere. In plaats van een hardere, stuggere stof voelen ze elastischer aan. Je zou de indruk hebben dat de nieuwe daarom dunner zijn, maar dat is niet zo. De huisvuilzakken voldoen in dat opzicht aan het bestek. Officiële klachten bij onze dienst Omgeving of op het containerpark hebben we niet ontvangen.” Toch is de kous daarmee niet af. “We merken dat de nieuwe huisvuilzakken van 30 liter zo’n 8 centimeter kleiner uitvallen dan de vorige reeks. De vraag is nu: werden de oude zakken te groot geleverd en zit hem daar het verschil? Of zijn die nieuwe zakken daadwerkelijk te klein? Hiervoor zullen we contact opnemen met de leverancier”, zegt Aernoudt. Elke Gistelnaar die PMD- of huisvuilzakken met onvolmaaktheden heeft gekocht, mag die omruilen in het containerpark op in het Administratief Centrum na afspraak.