Inwoners met laag inkomen kunnen opnieuw vrijetijdspas aanvragen Timmy Van Assche

31 januari 2020

16u27 0 Gistel Het stadsbestuur heeft haar reglement van de vrijetijdspas opnieuw vastgesteld. Die kan aangevraagd worden door mensen met een laag inkomen. Ze kunnen daarbij een korting van 50 procent krijgen op verschillende vrijetijdsactiviteiten, zoals sport-, cultuur- of jeugdinitiatieven, die meer kosten dan 5 euro. Als gebruiker kan je jaarlijks maximaal 200 euro per vrijetijdspas terugvragen aan het lokaal bestuur.

“We willen activiteiten en evenementen toegankelijk maken voor de meest kwetsbare inwoners in onze stad en hen kansen geven op een betaalbare vrijetijdsbesteding”, zegt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a). “De vrijetijdspas is er voor inwoners van Gistel met een verhoogde tegemoetkoming, mensen die in begeleiding zijn omwille van een hoge schuldenlast bij het CAW of een advocaat en klanten met een actief sociaal dossier bij het Sociaal Huis. De pas kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis, de Zonnewijzer, buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem, het administratief centrum of in het vrijetijdscentrum Zomerloos.” Bij de aanvraag moet je zeker je identiteitskaart (en pincode) meebrengen. Meer info: 059/27.06.57 of chantal.lefevre@gistel.be.