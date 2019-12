Invoering mantelzorgpremie unaniem goedgekeurd op gemeenteraad Timmy Van Assche

23 december 2019

12u04 3 Gistel Tijdens de jongste gemeenteraad werd het opnieuw invoeren van de mantelzorgpremie goedgekeurd door alle partijen, meerderheid en oppositie. Het stadsbestuur maakt 80.000 euro vrij om de premie uit te keren.

Gistel had voorheen al een mantelzorgpremie, maar die werd om besparingsmaatregelen enkele jaren geleden afgeschaft. De nieuwe beleidsploeg kondigde eerder al aan de premie opnieuw in het leven te roepen. Dit werd nu dan ook goedgekeurd op de jongste gemeenteraad. Het moet het langer thuis wonen van zorgbehoevenden stimuleren en mantelzorgers een duwtje in de rug geven. “We erkennen het belang van mantelzorg als aanvullende zorg naast professionele hulpverlening en thuiszorg", motiveert het schepencollege. “We willen mantelzorgers ondersteunen en waarderen voor de vrijwillige zorg die ze verlenen aan hulpbehoevende inwoners.”

In het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 is 80.000 euro opgenomen in het stedelijk budget. Vanaf 1 januari 2020 kunnen mantelzorgers dus een premie aanvragen die maximum 30 euro per maand bedraagt.

