Inclusief woonproject De Bezaan neemt afscheid van aanspreekpunt en gaat op zoek naar nieuwe residente Timmy Van Assche

28 augustus 2019

19u50 0 Gistel In de Bezaan werd deze week afscheid genomen van residente Stefanie Cazaux en haar dochtertje Renée. Ze was jarenlang het vaste aanspreekpunt voor de bewoners.

De Bezaan, in de Lijnzaadstraat, is het inclusief woonproject van vzw Ithaka voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Naast deze bewoners verblijven er ook twee residenten. Stefanie Cazaux was vier jaar lang, samen met residente Sil, het aanspreekpunt voor de bewoners met een beperking. Ze hielp hen bij kleine problemen, nam deel aan bewonersvergaderingen en activiteiten en bouwde mee aan de toffe sfeer. Nu gaat ze samenwonen met haar nieuwe partner. “Ik heb zoveel mooie herinneringen aan dit project en deze mensen. De ‘Bezaners’ zitten voor altijd in mijn hart”, zegt Stefanie. Intussen is vzw Ithaka volop op zoek naar een nieuwe resident om Stefanie op te volgen. Meer info bij coördinator Maria Marchand via 059/51.48.10, info@debezaan.be of via www.debezaan.be.