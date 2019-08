Inbreker in bestelwagens opgepakt dankzij

alerte eigenaar Bart Boterman

29 augustus 2019

16u47 0 Gistel De politie heeft woensdagnacht een Oekraïner opgepakt op verdenking van een inbraak in een bestelwagen in de Koolaerdstraat in Gistel. Dat bevestigt woordvoerster Annemie Wittesaele van de politie Kouter. Een bewoner betrapte twee inbrekers op heterdaad.

“Ik werd rond 3.30 uur wakker van het geluid van kletterend metaal. Ik keek door het raam en zag twee mannen mijn bestelwagen leegroven”, vertelt Kenji Vandewaetere (29) uit de Koolaerdstraat. Het slot van de achterdeuren van de bestelwagen was opengebroken. “Een van de twee had op dat moment de doos van een klopboormachine vast. Daarin zaten verschillende losse boren en die zorgden voor het geluid dat me wakker maakte. De dieven hadden mij gezien, lieten meteen alles vallen en sloegen op de vlucht. Gelukkig hebben ze het materiaal achtergelaten. Anders was er voor duizenden euro’s gestolen”, gaat bouwvakker Kenji verder.

Hij belde meteen de politie, die een zoekactie opzette. Daarbij zou de wagen van de daders, met materiaal erin, onderschept zijn. “Het onderzoek is volop lopende. Ik kan enkel bevestigen dat er één verdachte is opgepakt door onze patrouilles. Ook het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse gekomen om de sporen op te meten. Er wordt onderzocht of de man en zijn voortvluchtige kompaan in aanmerking komen voor meer inbraken”, reageert Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. Ook in de Galgestraat zou namelijk materiaal gestolen zijn. De opgepakte verdachte wordt allicht vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid met het oog op een aanhouding.